獨／34歲Uber司機週薪破3萬元　1週抵小7店員1月薪！工時秘訣曝光

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詹先生接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，自己大學念的是資管系，因自己喜歡開車，覺得先前在科技廠上班太無趣開始接觸Uber，在高雄跑了2年多因和前女友分手，經濟條件不充裕，剛好北部親戚有免費房子讓他住，因此北漂全職跑Uber，6年來存了7位數，加上朋友在南部開店，決定回南部發展。
他說6年來累計開了3萬5650躺，讓他印象最深刻的是臨盆孕婦與她先生，看著緊張忙亂的2人，以及醫院門口推好輪椅準備的醫護及夫妻有人，「那時候看了也是感動」。
另一位讓詹先生超有記憶點的則是一隻狗客人，當時他半夜在著帶著一隻狗的一家人趕去狗醫院，他聽見後座傳來狗嚎哭聲，趁停紅燈時轉頭一見，驚見真的是狗狗在哭泣，主人這才和他解釋說「牠從小到大的狗朋友在狗醫院裡面，快要不行了，要帶他去看最後一面」，他才明白狗狗是真的傷心難過。
對於週薪破3萬元，工作一週抵小7店員工作一個月有何祕訣？詹先生笑說「其實開Uber週薪3萬真的不難」，還說他認識的司機幾乎人人都是3萬起跳，「我們常常會一起吃飯，大家一起研究，討論看怎麼樣才會好跑」。
他也分享，熱門載客時段不外乎下班尖峰期，早上6點到10點、下午4點到8點，以及晚上10點到凌晨1點，熱門地點則有不少，建議最佳的等待派單點是東區，「24小時都有單」。
對於網友大讚的6年始終維持5星好評，他則謙虛地說「其實我也覺得我運氣不錯 ，遇到的客人都不錯」，維持5星好評不外乎是車子保持乾淨，像他每天都洗車，而開車時順順開就好，「不要大腳油門、不要一直踩煞車」，對乘客態度親切、不多話，如果遇到過度的要求，他建議先順著對方的意思，「結束行程再回報系統，這樣多跑的里程數，系統也會補給你」。
最後，詹先生說自己開的是Toyota Altis，也能有週薪3萬元的成績，對於未來考慮投入多元司機的朋友，詹先生也以過來人身分給出中肯的內心話，「在這行要賺多少，自己決定，沒有行不行，只有要不要」。