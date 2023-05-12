2.5萬高壓戶夏月電價時間擴大　台電強調非漲電

獨／34歲Uber司機週薪破3萬元　1週抵小7店員1月薪！工時秘訣曝光

▲ 一名宣布退役的Uber司機分享，週薪破3萬元的秘訣。（示意圖／取自Pexels）
▲ 一名宣布退役的Uber司機分享，週薪破3萬元的秘訣。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

畢業季即將來臨！準畢業生們面臨就業問題，開Uber到底有多好賺？一名家住高雄的34歲北漂司機分享，他當初嫌在科技廠工作無趣，加上和前女友分手，因此北漂專職開Uber，近6年來開了3萬5650躺，載過臨盆的孕婦，還有趕去見好友最後一面、痛哭的狗狗平均每天工作超過12小時，週薪屢屢破3萬元，分享熱門等待派單地點是北市東區，「24小時都有單」，近6年他存了7位數，決定「退隊」，回到南部發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宣告結束近6年專職Uber北漂司機的詹先生在臉書「UBER DRIVERS TAIWAN(台灣優步)」社團，分享自己這些年來開了3萬5650趟的戰績，以及「退隊」前的週薪紀錄，最高3萬6275元、最低2萬5038元，平均週薪為3萬1774元。更難得的是始終維持5星滿分好評。

▲34歲的詹先生近6年來開了3萬5650躺，平均每天工作超過12小時，周薪破3萬元。（圖／詹先生提供）
▲34歲的詹先生近6年來開了3萬5650躺，平均每天工作超過12小時，週薪破3萬元。（圖／詹先生提供）
詹先生接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，自己大學念的是資管系，因自己喜歡開車，覺得先前在科技廠上班太無趣開始接觸Uber，在高雄跑了2年多因和前女友分手，經濟條件不充裕，剛好北部親戚有免費房子讓他住，因此北漂全職跑Uber，6年來存了7位數，加上朋友在南部開店，決定回南部發展。

他說6年來累計開了3萬5650躺，讓他印象最深刻的是臨盆孕婦與她先生，看著緊張忙亂的2人，以及醫院門口推好輪椅準備的醫護及夫妻有人，「那時候看了也是感動」。

另一位讓詹先生超有記憶點的則是一隻狗客人，當時他半夜在著帶著一隻狗的一家人趕去狗醫院，他聽見後座傳來狗嚎哭聲，趁停紅燈時轉頭一見，驚見真的是狗狗在哭泣，主人這才和他解釋說「牠從小到大的狗朋友在狗醫院裡面，快要不行了，要帶他去看最後一面」，他才明白狗狗是真的傷心難過。

▲Uber 攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項。(圖/Uber 提供)
▲《DailyView網路溫度計》曾調查，發現Uber是台灣網友心中最好用的叫車App。（圖/Uber 提供）
對於週薪破3萬元，工作一週抵小7店員工作一個月有何祕訣？詹先生笑說「其實開Uber週薪3萬真的不難」，還說他認識的司機幾乎人人都是3萬起跳，「我們常常會一起吃飯，大家一起研究，討論看怎麼樣才會好跑」。

他也分享，熱門載客時段不外乎下班尖峰期，早上6點到10點、下午4點到8點，以及晚上10點到凌晨1點，熱門地點則有不少，建議最佳的等待派單點是東區，「24小時都有單」

對於網友大讚的6年始終維持5星好評，他則謙虛地說「其實我也覺得我運氣不錯 ，遇到的客人都不錯」，維持5星好評不外乎是車子保持乾淨，像他每天都洗車，而開車時順順開就好，「不要大腳油門、不要一直踩煞車」，對乘客態度親切、不多話，如果遇到過度的要求，他建議先順著對方的意思，「結束行程再回報系統，這樣多跑的里程數，系統也會補給你」。

▲北市東區店面租車業罕見搶進，顯示空置狀況逐漸改善。（圖／NOWnews資料照片）
▲北市東區是詹先生推薦的最佳等派單地點。（圖／NOWnews資料照片）
最後，詹先生說自己開的是Toyota Altis，也能有週薪3萬元的成績，對於未來考慮投入多元司機的朋友，詹先生也以過來人身分給出中肯的內心話，「在這行要賺多少，自己決定，沒有行不行，只有要不要」。

東西沒拿「司機飆回桃機」！乘客驚喜給萬元小費　原因太溫暖

一樣領3萬多！簽志願役不如去7-11上班？他曝1點「還是當兵爽」

獲澳洲「世界最棒工作」女孩回台！10年後近況曝：世界看見台灣了

待外商公司「工作到一半被Fire」　老鳥曝超爽內幕：資遣直接退休

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀