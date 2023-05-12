王思佳將缺席《玩命關頭X》上映前派對！經紀人鬆口「真實原因」
藝人王思佳近日深陷假包爭議，上節目《女人我最大》分享的90萬愛馬仕包包和50萬香奈兒包包都遭網友質疑真偽，對此，她6日首度拍片回應，透露自己已將包包送到美國鑑定，目前正在等待結果出爐。她原本預計明（13）日出席電影《玩命關頭X》上映前派對，豈料片商今（12）日臨時通知有異動，表示王思佳確定缺席活動，對此，王思佳經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「怕模糊焦點，我們先婉拒了出席活動。」
記者郭佩蓉/綜合報導
電影《玩命關頭X》即將上映，片商明日將在高雄夢時代舉辦「超大型車聚暨上映前暖身派對」，並邀請姚元浩、王思佳出席，而主持人則是由張兆志擔任，豈料活動前一日，片商通知名單有異動，王思佳明日確定缺席活動，對此，王思佳經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「怕模糊焦點，我們先婉拒了出席活動。」
事實上，王思佳捲入假包疑雲已有幾天的時間，在網路上的討論也十分熱烈，她雖然暫時缺席《女人我最大》錄影，但由她主持的《女人我最大》YouTube「玩美研究室」照常更新，在短短10個小時內就突破2萬次觀看，節目提到買精品注重的是態度，她也表示：「我們不是買去給別人羨慕，是我們真的喜歡，懂它的價格，然後才把它買回去。」影片曝光後，也被眾多網友狠酸：「製作組真的很懂流量密碼」、「製作組真的很勇敢欸，影片照發，包包不管真假了嗎？」