企鵝妹「身體1部位」跟臉蛋反差極大！粉絲一看嚇到 本人吐真相
南韓實況主「企鵝妹」柳允進徒步環島旅程持續中，一路上她邊走邊玩，體驗台灣各種風貌，但同時也數度遭怪人纏上，讓媽媽擔心得下回家令，不過企鵝妹仍堅持挑戰，讓粉絲更加讚嘆她的挑戰精神。而近期就有粉絲觀察到，企鵝妹雙手的「大拇指」與漂亮臉蛋反差極大，但其實企鵝妹本人過去就曾對此解釋過真相。
記者潘毅/綜合報導
日前一位女粉絲在論壇Dcard上發文，看到企鵝妹在直播時刮刮樂，結果卻發現企鵝妹大拇指形狀很奇特，比起一般強況還要短且寬，讓她有些嚇到「允進擁有著漂亮可愛的臉蛋，大姆指怎麼反差這麼大？這樣的狀況是身體有狀況嗎？」
而貼文曝光後，也引發許多人同樣感到訝異「以前就很好奇企鵝妹手指怎麼會長這樣」、「長得好像腳拇指」、「對身為手控的人看到真的完全無法直視」。
隨後也有鐵粉幫忙解釋「這是D型短指症哦，遺傳的，和身體健康無關」、「我左手大拇指遺傳到我爸也比較短，右手遺傳到我媽就是漂亮的那種」、「我拇指也長這樣欸，但我朋友都說很可愛」、「企鵝妹說過自己手是toethumb（短指症），她也透露是遺傳自爸爸的」、「這韓國人很多這種大拇指，朴信惠和韓韶禧也是種」，令許多人紛紛驚呼長知識。
事實上韓星朴信惠也是「D型短指症」的患者，這是一種遺傳疾病，其主要症狀為手、腳趾中的跖骨短小甚至消失，而D型影響的是拇指部分。朴信惠也曾在2013年一檔綜藝節目中透露，自己全身上下不滿意的部位就是大拇指。