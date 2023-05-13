15秒片證實「台灣行人地獄」！3人險遭車撞 眾人看完無言了
台灣近年來被稱為「行人地獄」，不僅外媒在報導中曾經提及，多個國家的旅遊指南甚至也提醒到台灣旅行要注意「交通問題」，一部分人認為其實「行人地獄」的封號並不屬實，也時常掀起討論。然而，近日一支15秒的影片，卻讓不少網友看完之後瞬間無語，因為同樣的事情，在全台灣各個路口「每天都在發生」，證實台灣真的是「行人地獄」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友將一支15秒的影片上傳到PTT以及臉書爆系社團上，寫下「只要15秒就讓你們知道民眾根本不在乎行人，有幾台機車是有保持3公尺以上？」、「台灣每天都在發生的事情，用一支影片告訴你什麼叫做行人地獄」。
只見貼出的影片當中，行人正處於綠燈過馬路，首先是距離鏡頭比較近的男子過馬路時，可以看到大量機車根本未保持適當距離，各種切西瓜在轉彎，可以說是緊貼男子的背後；而同一時間另一條斑馬線上，一名女童要過馬路遇到右轉的車子，車輛也是完全沒有禮讓直接轉彎，讓人看了相當傻眼。
最後則是載著小孩的機車騎士更扯，左轉直接差點撞上要過馬路的行人，兩人還停下來「大眼瞪小眼」，短短15秒的影片就差點發生3起事故，讓不少網友看完影片後表示「真的無語......死性不改」、「會禮讓行人才是真的新聞」、「你看第一個就是一堆人在切西瓜轉彎！」、「真的無言，行人地獄當之無愧」、「幾乎在每個縣市每天都在發生，超級日常」。