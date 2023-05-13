迎接母親節！全聯小編「15張雙面媽媽」千人讚爆：笑著笑著哭了

明（14）日歡慶母親節，全聯小編在粉專上貼出「15張雙面媽媽」文案，寫實又搞笑的梗圖引來超過5千民眾讚爆，不過最後幾張媽媽的心聲，不小心偷藏超大顆洋蔥，讓一票網友紛紛表示「看著看著就鼻酸了」、「怎麼看著看著流淚了」、「這篇真的太強，媽媽又哭又笑」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 全聯小編於粉專PO歡慶母親節貼文，「上一秒這樣，下一秒那樣，比後母臉更善變，春夏秋冬天，最百變是親媽臉！快來看看以下這些靈魂分裂的情況，你『媽』也符合『媽』」並且標註「媽媽的靈魂分裂全記錄」，超有梗的發文引來千位網友讚爆。▲全聯小編：「別害怕先往下看，這不是媽佛版」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「小孩是一種，安靜的時候比大哭大鬧更可怕的生物」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「最怕送到阿嬤家一個週末，體型就變兩倍寬」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「活潑是很好啦，活潑到全社區都知道就…」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「聽話，讓我看看！←這種話就不能亂聽」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「知道媽媽為什麼都不用特別做有氧訓練了吧」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「守著你回家的最後一盞燈，是媽媽怒氣沖沖的雙眼」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「獎狀上最重要的三個字不是第二名，是你的名字」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「媽媽眼中的你是成為世界偉人的料，當然不能有一點差錯」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「姐妹真難當」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「要不要讓你累累，是媽媽最煎熬的選擇題」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「如果真的沒人要你，至少媽媽愛你」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「媽媽的一生就是一直唸、唸、念」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「最最煎熬的這個情境，只有當媽媽時才會懂」。（圖／截取自全聯）▲全聯小編：「原來從出生的那一刻起，你就成為了媽媽最掛念的分靈體」。（圖／截取自全聯）全台有雨要帶傘！氣溫轉涼剩21度 「母親節雨勢」一圖掌握慶祝母親節！超商大杯美式15元 星巴克「買1送1」限兩天母親節衝韓國旅展！飛首爾機票1230元 釜山單程999元必搶迎接母親節！7-11濃萃拿鐵買1送1 超商「大杯美式」15元