陪病男送「一袋水果」想認識！護理師秒翻白眼 眾搖頭：沒做功課
許多人都曾有在醫院病床旁陪伴家人的經驗，總會看到護理師們忙進忙出，同時處理好幾位病人的狀況，相當辛勞。不過就有位民眾今（13）日目睹，隔壁床患者的陪病弟弟，很想認識護理師，便決定送上水果搭話，沒想到女方一看到卻秒翻白眼，過程也掀起一眾網友搖頭笑稱：沒做功課。
記者潘毅/綜合報導
一位男網友在臉書《爆廢公社二館》上分享自己在醫院陪病的見聞「對面床有位陪病弟弟，似乎很想認識某個護理師，剛剛看到他提一袋切好的鳳梨拿去給護理師，我確確實實看到護理師翻了一個大白眼，然後就再也不跟這陪病弟弟說話了」。
看完整個過程，讓許多人也紛紛苦笑留言「最忌旺來不是基本嗎XD，年輕人終究是年輕人」、「是要她們很旺忙到死嗎」、「再搭配新鮮芒果+旺旺仙貝，飲料搭一瓶每日C」、「鳳梨芒果不要出現在醫院啦」、「想到有次住急診室吃醫院給的便當，裡面有鳳梨，我還問護理師說，有鳳梨欸不能吃吧，護理師說可以沒關係，結果當晚就來了一個重大車禍的人進來，手忙腳亂」。
事實上「鳳梨」台語唸作「旺來」，在許多行業中，都是上班時忌諱吃的食物，尤其對於醫護人員來說，吃了鳳梨就會怕病患大量來。不過ICU醫生陳志金過去也分享過一項真實統計數據，慈濟醫院將有沒有吃鳳梨的醫師作區分，結果發現急診照會次數幾乎沒有差異「上班忙不忙，其實和吃鳳梨也什麼關係」，但如果真的擔心，還是下班之後再吃吧！