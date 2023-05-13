挖呀挖正妹老師爆紅！「真實年齡」遭起底 粉絲嚇瘋：看不出來
「在什麼樣的花園挖呀挖呀挖！種什麼樣的種子開什麼樣的花！」相信最近肯定有不少人被這首歌給洗腦，這是武漢一位正妹幼教黃老師的經典招牌教學歌，由於發上網之後太過火熱，這位黃老師開直播時禮物收到手軟，還傳出她即將離職得消息。然而端看臉龐，不少都認為她大概20多歲，沒想到最近有網友爆料她已經40歲，讓不少粉絲嚇呆。
記者張嘉哲/綜合報導
有看過黃老師影片的人都知道，黃老師長相可愛甜美，看起來就像是「剛出道」的新手老師，大概就是20多歲。不過，近日有大陸網友發現，黃老師的微博帳號「花開富貴瓜」在兩年前曾經發文慶祝自己38歲生日，換算至今，現在已經是40歲才對。
而不少網友看了貼文之後紛紛表示「40？這樣是40歲嗎？」、「真的假的啦，我真的大開眼界」、「也保養得太好了一些」、「這個歲數還能爆紅，真的不容易，超高顏值」、「40歲這個顏值真的非常高耶」；而當時貼文中就有一位網友表示「都是83年的他們，一個7月一個9月，我和他們高中同一個學校」表示黃老師是1983年出生，確實現年為40歲。
而隨著「挖呀挖神曲」爆紅，黃老師也是經常開直播與粉絲互動，第一次開播就吸引超過10萬名觀眾同時觀看，這些人更不斷贊助、斗內禮物，城堡一棟接著一棟，三天就賺進台幣3700萬，相當驚人，也讓黃老師在直播中激動落淚的說「太高興了，播一天，收入就超過我10年工資，感謝各位大哥」。