砸錢換變頻冷氣！男換1年驚「沒省多少」 真實原因眾人秒懂
最近稍微受到鋒面影響有些變天下雨外，其餘天氣都是天天破38度的超高溫，不少人不開冷氣根本睡不著覺！不過吹越多電費越貴，因此每年該不該汰換家中「老舊冷氣」的話題總是不間斷。然而，就有網友發文表示「有人覺得換變頻卻感覺沒省到錢嗎QQ」原因曝光後獲得許多人認同，貼文引發廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「不塑之客」貼文指出「本來家中是沒有冷氣，最近這幾年真的熱到受不了就裝了一台變頻的，一年心得下來，發現台灣現在根本太熱了，三、四月就要開始開冷氣，一路要開到十月甚至更久....每一期的電費也是要兩千多，真正不開冷氣的冬天才短短幾個月，好像也沒省多少的錯覺」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「超扯，才五月已經飆破40度...不敢想像以後」、「真的有這種錯覺...窗型跳變頻，電費差不多哈哈」、「沒辦法，現在連11月有時候都要開冷氣」、「這倒是，以前窗型只要吹4個月，現在都要開8個月以上」、「地球暖化再下去，真的就是一年四季都要吹冷氣了」。
不過，也有人表示「往好處想，你沒有換的話，電費就不知道多幾倍了」、「有變頻的就只能吹啊，如果是舊型冷氣的才要趕快換成變頻，以後只會越來越熱」、「所以台電不是一直說要換變頻，未來只會越來越熱，電費可能都是三五倍在跳，還是早點享受變頻好！」
而事實上，換不換變頻冷氣還是看個人需求，有些人比較耐熱，不見得一年四季開冷氣的月數會提高，且每次吹的時常也不一定很長，所以台電也表示，民眾若是對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟，讓室內降溫就關閉冷氣的話，定頻冷氣或許就符合需求；但若需長時間使用冷氣的情況下，則會建議改用變頻冷氣，省電很有感。