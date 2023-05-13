粉絲送企鵝妹「一疊金紙」！她得知用途秒丟垃圾桶 觀眾全氣炸了
南韓實況主「企鵝妹」柳允進(Jinny)徒步環島已經走破400公里，今（13）日她也正在進行第17天的行程，預計要從苗栗龍港車站走到通霄，約24公里的路程。不過在直播途中，她又被粉絲送上「一疊金紙」，而此舉也引發聊天室及鄉民的不滿，再度引發爭議。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹在下午5點左右時，在路邊遇到一位男粉絲自稱是急救員，男子見到Jinny後，先是送上一疊金紙，聲稱要給企鵝妹保平安用，隨後又問企鵝妹「腳會不會痠痛、有沒有起水泡」等等，甚至還開口說想陪企鵝妹走一天。
企鵝妹則禮貌性婉謝，在拍完照後就繼續行程，隨後也拿起這疊金紙向聊天室詢問「這些黃色的紙是什麼？」隨後有觀眾回答，這是台灣的「金紙」，會燒給神明或亡者的。此答案一出，不少網友表示傻眼，更催促她把這東西丟掉，而企鵝妹本人得知用途後，也有些生氣地大喊「Ｗhat the fxxk！」隨後在經過超商後把金紙丟進垃圾桶。
這段直播畫面立即引爆爭議，雖然有知情人解釋，這疊金紙應是媽祖的「壓轎金」，的確有保平安等等用途，但多數人仍不解為何要把這東西，送給不熟習俗外國人，隨即紛紛痛批「這男的把苗栗人今天辛苦累積的好感都敗光了」、「外國人又不懂這些含意，為甚麼要亂送」、「金紙給神，銀紙給鬼，這是金紙，但是給不懂習俗的外國人，也沒辦法英文解釋用途，反而造成糟糕的效果」、「企鵝妹明顯就不是媽祖信徒，尊重個人信仰」、「就算立意良善，也別逼外國人買單阿」。