王思佳哭了！愛馬仕包送驗結果出爐　親吐「不送回原店家」原因

王思佳痛哭談假包風暴！同場錄影律師說話了　一篇文被讚中肯　

▲王思佳公布驗包結果，直播中哭到說不出話，同場錄影的律師李怡貞發表自身看法。（圖／NOWnews資料照）
▲王思佳公布驗包結果，直播中哭到說不出話，同場錄影的律師李怡貞發表自身看法。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

王思佳上節目《女人我最大》展示的愛馬仕包被質疑是假貨，她把包包拿去鑑定真偽，昨（13日）晚公布送驗結果並非假包，然而，本人沒有一絲喜悅，在IG開直播哭到一度無法言語，強調「我的人設不需要假裝」，對此，同場錄影的律師李怡貞表示：「她是有點誠心在面對這個爭議。」

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李怡貞看完直播在臉書發文，稱與王思佳沒有私交，「上節目空檔會閒聊一下，人很客氣，也沒有從頭到尾打量我或是跟我比較行頭，沒有你們在直播中看到的狂妄自傲」，認為王思佳的綜藝性就是藝人敬業的表現，針對王沒有回應香奈兒「Cooo包」，她反問網友：「說真的，如果你們沒有後來網傳的對照圖，你們能發現嗎？能發現那時候節目播出怎麼不反應？」

▲李怡貞是知名家事律師，實務經驗豐富，經手不少侵害配偶權案件。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲▼李怡貞被網友嗆不敢談王思佳事件。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲▼李怡貞不滿老公不處理蟑螂，發文宣洩情緒。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
至於其他疑似仿冒的精品收藏，李怡貞說，大家可以依照經驗或知識判斷，王思佳到底是「故意拿假包還是不小心買到假包」，如果故意拿假包愚弄鄉民，確實非常可惡，但萬一是不小心呢？直言真正的答案只有當事人心裡知道，而王思佳被陳沂譏「唸稿、假哭」，李怡貞說：「我相信她是唸稿的， 這麼重大的危機，她又有經紀公司，這種需要唸稿的回應很正常而且也還算是有點誠意，但我不覺得她在假哭，只不過應該大多數人還是不滿意。」

王思佳假包風暴延燒至此，李怡貞認為包包真假已非重點，「當公眾人物犯錯面對錯誤的態度或許才是大眾比較重視的」，李怡貞說「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應」、「人在混亂的狀態總是可能會做出不明智的選擇走錯方向，導致破網更大洞」、「力挽狂瀾的方式或許就是各種坦白，很傷，但是慢慢養傷就會痊癒的很快很好」。

網友發表看法：「『期待她做出更明智的回應』，希望思佳可以好好處理」、「陸續看到有人說她私下就是很客氣很敬業就覺得好喜歡欸」、「如果她的人設是這樣，那我只能說我們都膚淺了！忘記了他是一個綜藝咖」、「不過說真的，這是她選擇塑造出來的人設，我們觀眾網友看到的就是她講話誇大帶著輕蔑不屑一顧的這一面，要一次直播就扭轉大家對她的看法，也不容易了！再者，看似證明了什麼又好像什麼都沒證明一樣」、「不管買到哪一顆包，人家都是用自己的錢，其實這也跟酸民無關」、「中肯」！


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