王思佳痛哭談假包風暴！同場錄影律師說話了　一篇文被讚中肯　

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至於其他疑似仿冒的精品收藏，李怡貞說，大家可以依照經驗或知識判斷，王思佳到底是「故意拿假包還是不小心買到假包」，如果故意拿假包愚弄鄉民，確實非常可惡，但萬一是不小心呢？直言真正的答案只有當事人心裡知道，而王思佳被陳沂譏「唸稿、假哭」，李怡貞說：「我相信她是唸稿的， 這麼重大的危機，她又有經紀公司，這種需要唸稿的回應很正常而且也還算是有點誠意，但我不覺得她在假哭，只不過應該大多數人還是不滿意。」
王思佳假包風暴延燒至此，李怡貞認為包包真假已非重點，「當公眾人物犯錯面對錯誤的態度或許才是大眾比較重視的」，李怡貞說「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應」、「人在混亂的狀態總是可能會做出不明智的選擇走錯方向，導致破網更大洞」、「力挽狂瀾的方式或許就是各種坦白，很傷，但是慢慢養傷就會痊癒的很快很好」。
網友發表看法：「『期待她做出更明智的回應』，希望思佳可以好好處理」、「陸續看到有人說她私下就是很客氣很敬業就覺得好喜歡欸」、「如果她的人設是這樣，那我只能說我們都膚淺了！忘記了他是一個綜藝咖」、「不過說真的，這是她選擇塑造出來的人設，我們觀眾網友看到的就是她講話誇大帶著輕蔑不屑一顧的這一面，要一次直播就扭轉大家對她的看法，也不容易了！再者，看似證明了什麼又好像什麼都沒證明一樣」、「不管買到哪一顆包，人家都是用自己的錢，其實這也跟酸民無關」、「中肯」！