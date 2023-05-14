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房市／「歡樂門診」回來了！陪病童過母親節

▲信義公益基金會在台大兒童醫院舉辦歡樂門診，志工陪伴小朋友手作DIY母親節的禮物。（圖／資料照片）
▲信義公益基金會在台大兒童醫院舉辦歡樂門診，志工陪伴小朋友手作DIY母親節的禮物。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

中斷三年的「一日歡樂門診」5月12日在台大兒童醫院重新開張，由信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會、花甲說說爺奶團隊組成黃金陣容，用溫暖和歡笑點亮醫院大廳角落，一掃疫情期間的陰霾。原本病懨懨的小朋友被輕快的音樂和繽紛的現場布置吸引過來，雀躍地進入「歡樂診間」與小丑醫生即興互動遊戲，轉身又走進「神奇診間」聽爺爺奶奶說故事聽得入神，再從「溫馨藥局」信義志工的手中領取DIY禮物材料包，親手做一個溫暖的家存錢撲滿獻給媽媽，在母親節的前夕親子共度一段歡樂時光。

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信義公益基金會長期支持「紅鼻子醫生陪伴病童計畫」，在台大兒童醫院推動兒童友善醫療已邁入第八年，累積服務近六萬人次，每年也舉辦「歡樂門診」節慶活動，把病房服務延伸到門診區，讓孩子暫時拋開病痛、家長暫時獲得喘息。過去三年疫情嚴峻，很長一段時間小丑醫生無法進入病房，甚至必須各自居家而無法在一起搭檔演出。為了不使服務中斷，小丑醫生改成兩人線上合體透過視訊陪伴孩子和家屬度過這段煎熬的日子。

然而強調即興互動拋接笑點的小丑演出，因為空間隔閡與時間秒差變得格外困難，在基金會的鼓勵與支持之下，小丑醫生除了努力研發新的表演技巧，更意外開啟隔離病房與加護病房的遠距服務模式，並在疫情之後維持線上、實體雙軌服務。同時也推出「紅鼻子醫生陪伴你」短片系列拍攝，每雙週在社群媒體定時更新，讓病童在見不到小丑醫生的日子裡也能透過有趣的影片紓解壓力。去年5-7月間台大醫院執行大規模兒童疫苗施打專案，基金會支持小丑醫生銜命出動為萬名兒童進行疫苗陪伴，舒緩打針的恐懼，協助醫護人員順利完成艱鉅的任務。

一年一會特別企畫的「歡樂門診」活動也受到疫情波及，基金會因此絞盡腦汁以替代方案輾轉將溫暖送入病房，包括辦理小型手作坊、發放DIY禮物材料包、以及公播小丑醫生節日限定影片等。今年隨著疫情解封「歡樂門診」首度恢復舉辦。

信義公益基金會董事長林信和表示，「過去三年疫情影響我們每一個人，包括小朋友、爸爸媽媽、以及醫護團隊，大家都辛苦了！今天藉由『歡樂門診』讓我們實體重逢，看到大家平安特別感到欣慰，也謝謝紅鼻子小丑醫生這三年來努力讓我們的服務不間斷！除了小丑醫生出任務以外，基金會特別結合高齡服務的合作夥伴古稀創意銀髮經紀公司，派遣受過特訓的『花甲說說』爺奶來為小朋友說故事，還有一群熱血的信義志工陪伴小朋友手作DIY，我們重新面對面把歡笑的力量帶給大家。同時也為退休後的銀髮人才提供『老有所用』的舞台，打造老幼青世代共創共好的契機。」
 

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