房市／「歡樂門診」回來了！陪病童過母親節

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然而強調即興互動拋接笑點的小丑演出，因為空間隔閡與時間秒差變得格外困難，在基金會的鼓勵與支持之下，小丑醫生除了努力研發新的表演技巧，更意外開啟隔離病房與加護病房的遠距服務模式，並在疫情之後維持線上、實體雙軌服務。同時也推出「紅鼻子醫生陪伴你」短片系列拍攝，每雙週在社群媒體定時更新，讓病童在見不到小丑醫生的日子裡也能透過有趣的影片紓解壓力。去年5-7月間台大醫院執行大規模兒童疫苗施打專案，基金會支持小丑醫生銜命出動為萬名兒童進行疫苗陪伴，舒緩打針的恐懼，協助醫護人員順利完成艱鉅的任務。
一年一會特別企畫的「歡樂門診」活動也受到疫情波及，基金會因此絞盡腦汁以替代方案輾轉將溫暖送入病房，包括辦理小型手作坊、發放DIY禮物材料包、以及公播小丑醫生節日限定影片等。今年隨著疫情解封「歡樂門診」首度恢復舉辦。
信義公益基金會董事長林信和表示，「過去三年疫情影響我們每一個人，包括小朋友、爸爸媽媽、以及醫護團隊，大家都辛苦了！今天藉由『歡樂門診』讓我們實體重逢，看到大家平安特別感到欣慰，也謝謝紅鼻子小丑醫生這三年來努力讓我們的服務不間斷！除了小丑醫生出任務以外，基金會特別結合高齡服務的合作夥伴古稀創意銀髮經紀公司，派遣受過特訓的『花甲說說』爺奶來為小朋友說故事，還有一群熱血的信義志工陪伴小朋友手作DIY，我們重新面對面把歡笑的力量帶給大家。同時也為退休後的銀髮人才提供『老有所用』的舞台，打造老幼青世代共創共好的契機。」