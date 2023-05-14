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星巴克母親節「買一送一」剩1天！今再送康乃馨　明起第二杯半價

▲慶祝母親節！星巴克「買一送一」再加碼滿額贈送康乃馨；明起連2天「第二杯半價」優惠。Sharetea歇腳亭飄飄芋餡系列飲品「第2杯半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲慶祝母親節！星巴克「買一送一」再加碼滿額贈送康乃馨；明起連2天「第二杯半價」優惠。Sharetea歇腳亭飄飄芋餡系列飲品「第2杯半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

慶祝母親節！約媽媽一起喝星巴克「買一送一」，還有今（14）日一日快閃LOVE MOM媽媽專屬活動，消費滿額即加碼贈送「哥倫比亞空運康乃馨花束」；明起連2天再推出工作日咖啡好夥伴，「第二杯半價」優惠。Sharetea歇腳亭則有「媽媽I LOVE 芋」母親節活動，「飄飄芋餡」系列飲品「第2杯半價」優惠。

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❤️母親節星巴克「買一送一」！滿額再送康乃馨
星巴克「母親節買一送一」剩1天！5/14(日) 11:00-20:00推出母親節LOVE MOM活動，帶媽媽至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，媽媽的這一杯由星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

母親節當日再加碼一日快閃LOVE MOM媽媽專屬活動，5/14至星巴克實體門市，單筆消費金額滿520元，即可獲得「哥倫比亞空運康乃馨花束」。（不挑色，不累贈，數量有限，贈完為止；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止）。

▲星巴克母親節「買一送一」喝3天！（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克母親節「買一送一」再送媽媽康乃馨。（圖／記者蕭涵云攝）
❤️星巴克咖啡好夥伴「第二杯半價」
星巴克5/15(一)～5/16(二)，明起連2天再祭出「第二杯半價」優惠。購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲歇腳亭母親節「飄飄芋餡」系列「第2杯半價」。（圖／歇腳亭提供）
▲歇腳亭母親節「飄飄芋餡」系列「第二杯半價」。（圖／歇腳亭提供）
❤️歇腳亭母親節「飄飄芋餡」系列「第二杯半價」
Sharetea歇腳亭慶祝母親節，推出「媽媽I LOVE 芋」優惠活動，5/14(日)前，飄飄芋餡系列飲品「第2杯半價」優惠。奶香綿密、搭配小美香草冰淇淋的「芋見雪寶」、咬得到顆粒的「香芋布蕾」，皆僅中杯、不提供熱飲。

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