王思佳哭了！愛馬仕包送驗結果出爐　親吐「不送回原店家」原因

王思佳老公Gucci衣也被戳「GG變69」　她現身戰網友：不要再謠言

▲王思佳老公（左）被質疑也穿假貨，王思佳霸氣護夫，反擊網友。（圖／翻攝自王思佳臉書）
▲王思佳老公（左）被質疑也穿假貨，王思佳霸氣護夫，反擊網友。（圖／翻攝自王思佳臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

王思佳把節目上被質疑假貨的愛馬仕包拿去鑑定真偽，昨（13日）晚公布送驗結果，包包是如假包換的真品，本人也在IG直播數度痛哭拭淚，一度無法講話，強調「我的人設不需要假裝」，同場錄影的律師李怡貞發文評論，認為王思佳「有誠心在面對爭議」，不料，網友留言酸王的老公也穿假的Gucci上衣，釣出王思佳直接回擊：「不要再製造謠言。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王思佳（右）和老公Joe現身友人婚禮。（圖／翻攝自Johopalooza IG）
▲王思佳（右）日前和Joe現身友人婚禮。（圖／翻攝自Johopalooza IG）
▲王思佳與Joe（右）結婚邁入第七年。（圖／翻攝自王思佳臉書）
▲王思佳與Joe（右）結婚邁入第七年，育有一女。（圖／翻攝自王思佳臉書）
一名李怡貞的頭號粉絲PO出小紅書網友的對話截圖，指王思佳美籍貿易商老公Joe所穿的一件Gucci POLO衫是假貨，見獵心喜譏笑：「接下來就是和王思佳假貨有得拚的老公被扒一扒！GG直接穿成69！」王思佳稍早看到留言，親自回覆該網友：「這一件是我們在去美國渡假shopping mall裡Gucci專櫃買的！真心希望不要再用這種低像素的照片製造謠言。」

▲王思佳老公的上衣也被網友質疑是假貨，王思佳親自說明購買來源。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲▼王思佳老公的上衣也被網友質疑是假貨，王思佳親自說明購買來源。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
▲▼王思佳老公的上衣也被網友質疑是假貨，王思佳親自說明購買來源。（圖／翻攝自李怡貞臉書）
王思佳假包風暴延燒至此，李怡貞認為包包真假已非重點，「當公眾人物犯錯面對錯誤的態度或許才是大眾比較重視的」，李怡貞說：「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應。」

▲王思佳夫妻都喜歡投資精品。（圖／翻攝自王思佳臉書）
▲▼王思佳夫妻都喜歡投資精品。（圖／翻攝自王思佳臉書）
▲▼王思佳夫妻都喜歡投資精品。（圖／翻攝自王思佳臉書）

王思佳「揹香奈兒包」現身了！懶理假包風暴笑開懷　老公3字力挺

前愛馬仕員工打臉王思佳！公布「官方驗包流程」：只有工匠是專家

短今福利來了！喝咖啡穿「戰袍等級洋裝」　本人羞認：回頭率100%

女兒蔡中泠白到發光！蔡詩萍PO高顏值全家福：我簡直就是司機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀