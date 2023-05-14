王思佳老公Gucci衣也被戳「GG變69」 她現身戰網友：不要再謠言
王思佳把節目上被質疑假貨的愛馬仕包拿去鑑定真偽，昨（13日）晚公布送驗結果，包包是如假包換的真品，本人也在IG直播數度痛哭拭淚，一度無法講話，強調「我的人設不需要假裝」，同場錄影的律師李怡貞發文評論，認為王思佳「有誠心在面對爭議」，不料，網友留言酸王的老公也穿假的Gucci上衣，釣出王思佳直接回擊：「不要再製造謠言。」
記者楊穎軒／綜合報導
一名李怡貞的頭號粉絲PO出小紅書網友的對話截圖，指王思佳美籍貿易商老公Joe所穿的一件Gucci POLO衫是假貨，見獵心喜譏笑：「接下來就是和王思佳假貨有得拚的老公被扒一扒！GG直接穿成69！」王思佳稍早看到留言，親自回覆該網友：「這一件是我們在去美國渡假shopping mall裡Gucci專櫃買的！真心希望不要再用這種低像素的照片製造謠言。」
王思佳假包風暴延燒至此，李怡貞認為包包真假已非重點，「當公眾人物犯錯面對錯誤的態度或許才是大眾比較重視的」，李怡貞說：「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應。」