口罩男離婚曾樂兒！昔寵妻害各位老公被罵慘 今人設翻車惹議
過去因為經常在臉書幫眾老婆、女友贊聲喊話，要各位老公、男友多體貼，多為另一半想想的「口罩男」，以寵妻人設在社群竄紅後，更成為67萬人追蹤的兩性作家。今天（14）母親節卻爆出和妻子曾樂兒離婚的消息，人設大翻車引起熱議。
記者黃韻文/綜合報導
常在臉書分享兩性感情相處之道的「口罩男」，高標準的寵妻模式，過去可說是害慘不少老公，許多要男性們換位思考的心靈雞湯文，受到眾多女性讀者熱烈轉發，甚至還Tag自家老公來見習。但「口罩男」在母親節前夕突然發文：「今年開始多了一個身分，是你們的爸爸也是媽媽。」據《ETtoday》報導，「口罩男」經紀人證實他正和妻子曾樂兒協議離婚、尚未簽字。
巧合的是，「口罩男」4月底才剛發文向好友道歉，指自己過於極端的三觀害慘友人婚姻，由於好友和他一樣，非常相信太太、給予莫大自由，不管太太要喝酒、唱歌、晚睡、分房、回娘家都好，「但人性真的不能去挑戰，隨著獨自回去的時間越長，好友的老婆開始不一樣了，放鬆太多天的下場換來就是，背叛。」該則貼文在婚變消息傳出後，也被眾人聯想猜測那名友人是否就是他自己。
「口罩男」婚變消息引起高度關注，不只女性粉絲訝異，在男性社團更是暴動，不少過去被另一半點名的男性苦主，跳出來批評一些寵妻作法並不實際，「前女友交往期間總愛傳這位先生的心靈雞湯給我，說人家對老婆多好，要我多向他學習」、「不知道有多少對因為雞湯文分開」、「我前女友就是這樣」。
不過對於眾人質疑「口罩男」愛妻、寵妻的人設翻車，網紅陳沂則認為：「我覺得不算啦！只能說，很多兩性專家通常都處理不好自己的感情，就跟一堆上電視的命理大師往往算不準自己的命運一樣」。