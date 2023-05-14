《女大》班底女星曝王思佳「私下真實為人」！認了：真的會有落差
女星王思佳近期捲入假包風波，昨（13）日開直播宣布包包送驗結果為真品，並曬出保證書證明，雖然還是有網友不買單，但曾和她一起上過節目《女人我最大》的律師李怡貞發文直言「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議」，同是《女人我最大》班底的女星蔡沐妍也留言力挺王思佳，曝光王思佳私下為人。
記者賴禹妡/綜合報導
李怡貞今日在臉書發文談王思佳捲入假包風波，表示她也是節目《女人我最大》同集來賓，卻因為沒發現異樣就被說是在袒護王思佳，忍不住替自己反擊：「那個包塗鴉繽紛成這樣，誰有空去仔細看到底是在畫什麼字母呢？而且我沒有chanel 19包，更無法去從五金或其他細節判斷，更別說這種季節特殊款式，誰能分辨？」
同時李怡貞也透露自己和王思佳上過幾次同場的節目，雖然沒有私交，但相處起來「私底下跟節目上的表現真的不一樣」，王思佳私下不但為人客氣，也沒有所謂的狂妄自傲，「如果是故意拿假包出來愚弄鄉民，確實非常可惡，但是萬一是不小心的呢？ 」她也直言：「至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事。」
貼文曝光後，也釣出同樣為《女大》班底之一的女星蔡沐妍留言，「她真的很敬業＋1！私下也超級照顧大家的，大家螢幕上表現跟私下真的是會有落差的」，甚至自嘲：「我也是螢幕上臭三八，私底下只是個小三八啊。」