房市／汐止人終於等到汐東線！4熱區曝光 新房平均總價1182萬元
捷運汐東線綜合規劃報告1月經行政院核定通過，許多汐止人高呼「終於等到了！」沿線房市也再度被熱烈討論。汐止地政事務所統整汐東線將經過的四大生活圈交易價量，109至111年屋齡5年內新大樓的平均總價，以福德生活圈1182萬元最親民；在地房仲專家則指出，福德生活圈主力買方以在台北市南港、內湖，以及汐止科學園區工作的族群為主，考量房價相對親民而買進。
家庭消費中心/綜合報導
汐止地政事務所說明，捷運汐東線行經汐止區內的路段，大致可分為四個交易熱區，分別是金龍、福德、樟樹、行政中心生活圈；其中，福德生活圈交易量多集中於中興路與福德一、二路，近3年屋齡5年內新大樓平均單價44.56萬、平均總價1182萬、平均購買面積28.28坪，是平均購屋總價最親民的生活圈；行政中心生活圈的交易熱門路段多集中在仁愛路，平均單價44.93萬、平均總價1516萬、平均購買面積36.25坪，單總價均是四大生活圈中最高。
信義房屋汐止福德店店長張功旭分析，若將包含公寓類型的中古屋也概括進來，樟樹生活圈整體的房價行情會比福德生活圈再更親民一些，但近年樟樹生活圈有不少新大樓完工，因而將房價行情往上拉抬。
而若綜觀福德生活圈各類型產品，除福德一路前段有屋齡較新的大樓，中興路多為屋齡2、30年以上中古大樓及華廈，福德一路中段及福德二路，也以中古產品為主力。張功旭觀察，此區以2、3房物件最為熱門，車位則十分稀缺，不見得能買到；整體而言，依坪數、屋齡、車位有無，成交的總價帶會落在1000萬初至2000萬左右。
張功旭也表示，福德生活圈的購屋買方以自住為主，尤其有不少是在台北市南港、內湖，或是汐止科學園區工作者，考量地理位置、通勤距離等，選擇買在房價相對親民的福德生活圈；另因部分社區規劃有套房型產品，成交總價大約落在600-800萬上下，投報率不錯，也會有置產客鎖定此類物件收租置產。