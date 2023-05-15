谷阿莫「走光畫面」曝！鏡子疑反射下體 他急馬賽克來不及了
知名YouTuber谷阿莫過去以「幾分鐘看完XXX電影」走紅，近年來他頻道開始轉型，也拍攝出不少實測、生活Vlog風格的影片，也是備受粉絲喜愛。然而，日前谷阿莫上傳最新影片，結果在介紹飯店淋浴設備時，重要部位疑似從水龍頭的鏡面反射忘記馬賽克，立刻被截圖瘋傳，引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
谷阿莫日前上傳最新影片，題材為「點評負評飯店」，影片中他親自體驗飯店的衛浴設備，結果審片時並沒有注意到，在介紹淋浴設備時，畫面中水龍頭疑似反射到「自己赤裸的身體」，而且停留時間還長達20秒之久。
影片再上架之後，就有網友截圖在網路上瘋傳表示「谷阿莫團隊是都沒有在審片嗎.....」隨後影片才緊急在該片段加上馬賽克，現在去觀看已經是有上馬賽克的版本。而對此，谷阿莫本人則回應表示「反射出疑似有小阿莫的地方其實是手指頭」。
不過即便如此，不少網友仍然歪樓表示「大哥就坦然一點吧，沒什麼的」、「這是能免費看的嗎？最新流量密碼」、「小編速度還蠻快的，不過我已經看到了」、「真的是意外哈哈哈，網友看影片真的看好仔細」、「哈哈哈哈哈，這影片根本整個歪掉了」、「別害羞啦！有什麼大哥不敢做的」。