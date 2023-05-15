週休三日提案過了！5700人連署「政府必須回應」 眾預言悲慘結局
以現在一般上班族來說，週休二日已經是常態，不過近幾年即便受到疫情影響，台灣勞工平均年總工時已經降到2000小時，但仍然位居全球前幾名的行列。對此，就有網友發起連署，要讓台灣成為亞洲第一個「週休三日」的國家，有超過5700人附議，政府必須限時回應，不過消息曝光後，有更多人「不同意這種看法」。
記者張嘉哲/綜合報導
一位網友Lucas在3月7日在「公共政策網路參與平台」上發起提案，表示「BLUE MONDAY是絕大多數上班族的夢魘，該如何提升上班意願，歐美有部分企業投入實驗週休三日，那台灣大家覺得是否可行，民眾說，正常工作日週一到週五工作還可以，反而比較覺得應該縮短每天工時、減少加班」。
「根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5，員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施週休三日」Lucas強調「所以請參加連署，讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」。
此提案經過檢核之後，60天的附議時間內已經完成超過5000份成案，目前就必須等政府限時在6月26日以前回應，然而平台上雖然不少網友支持「週休三日」的決策，不過在消息曝光後，立刻被轉往許多社群討論「反正最後就是不可能實施，當台灣資方吃素啊？」、「國外那套別拿來台灣用，台灣要週休三日做夢比較快」、「這種平台只是給你希望又落空而已，最後結局就是超油的官方回應」、「真的週休三日的話，你看物價會不會再飆漲」。