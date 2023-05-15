小學作業「5*8=40」被打叉！新加坡題目難倒一票人 內行曝正解
不僅最終結果要對，邏輯順序也不容忽視！新加坡一名姑姑近期在網路上分享一道小學三年級的數學作業，只見學生用鉛筆寫「5乘8等於40」，只要有背九九乘法表對此答案都不會有疑慮，可沒想到老師卻在旁打了個大叉叉，令姑姑非常不解，發上網後引起討論。
記者李惠婷/綜合報導
原PO 9日於reddit貼出一張數學題照片，題目寫明「金太太要提供每戶家庭5公斤的白米，她給了8戶。請問金太太總共給了多少公斤的白米？」學生的答案寫「5x8=40」，可老師卻畫叉表示錯誤，並用紅筆更正答案為「8x5」及「40公斤」。原PO不解道「在侄兒的數學作業中發現這個『錯誤』，我知道缺了量詞，但8乘5和5乘8是怎麼回事？」
該題目發布後引起熱烈討論，許多人認為是老師弄錯了「除了缺少單位之外沒有錯啊，老師可能需要咖啡什麼的」、「老師睏了吧」、「老師一次要改很多作業，不要怪她」、「可能小孩有偷偷改過答案？」
內行的網友解釋了做題邏輯，「小學一年級學乘法表時，數學教師會強調順序的重要，因為這個階段得確保我們從概念上理解乘法表」、「8x5是有8組，每組5個；5x8是有5組，每組8個。在某些課程中，他們想強調乘法的概念是重覆加法。讓孩子們想像8組5袋米，即5+5+5+5+5+5+5+5」。