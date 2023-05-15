週休三日提案通過！只有公家單位爽到 眾搖頭：別做夢了
有網友至「公共政策網路參與平台」發起讓台灣成為亞洲第一個「週休三日」國家的連署，已超5700人附議，政府必須限時回應。消息曝光後引發各界討論，部分網友認為能有助工作效率，部分人則認為公司方會延長加班時間，而有一群人點破「盲點」，指出即便提案通過，真正會嚴格遵守的恐怕只會有公家單位。
記者李惠婷/綜合報導
一名網友針對「週休三日」議題於《爆怨2公社》發文怒酸，「現在的人你們乾脆躺在家裡當少奶奶跟少爺好了，這麼不想工作喔，乾脆不要做了，躺在家裡就好，上班也叫累，做這個做那個都叫累，你們還是人類嗎？這麼沒有志氣，這麼沒有挑戰能力，這麼的沒有抗壓性，連生存的能力都沒有，真的可悲阿！人家是先苦後甘，啊現代人是先甘後苦」。
眾人對此反應兩極，認為「政府不可能過啦」、「終於快要過半了，朝週休七日前進」、「少子化這麼嚴重了還週休3日，想讓台灣企業都出走嗎？」、「可是這樣多上一天班的話有加班費耶」、「週休三日就算過了， 很多人都寧願上班不休息，多出來的假拿來上班還變成加班費咧」、「其他國家都有在做周休三日的實驗了，還有一堆人在那邊跟不上時代」、「既然基本薪資上不去多少那就弄個週休三，很不錯啊」。
不過有一群人卻指出盲點，該提案通過恐怕只有公家單位的員工能得利，「公權力只對公職有法律效力，民營企業沒這麼好說話」、「99.9%是公務員提的」、「最高興的是公務人員吧！勞工們別想太多」，認為私人企業員工則可能得面臨未來補班、加班更多的結果。