台中公司「週休三日」已2年！老闆親曝心聲　揭年終真相

全家太狂啦！開賣端午粽子「DIY組合包」：國中會考包中

▲自己的粽子自己包，全家推出端午粽子「包粽DIY組合包」。（圖／業者提供）
▲自己的粽子自己包，全家推出端午粽子「包粽DIY組合包」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

今年端午節是6月22日，超商、飯店業者相繼開打粽子大戰，紛紛端出好料搶攻預購商機。看好端午節前先迎來國中教育會考，全家今年首度推出「粽子DIY組合包」，包括粽葉、粽繩、食材全都有，自己的粽子自己包，另同步獨賣30款名粽攬客。

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端午節還沒到，本周先迎來國中教育會考，全家Fami煮煮超有創意，應景開賣「包粽DIY組合包」，從糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇等食材都有，還附上包粽必備的粽葉、粽繩，讓考生包粽包中。DIY食材包原價320元，每組特價239元，共可包4個粽子。

▲全家推出「包粽DIY組合包」，特價239元可包4顆粽子。（圖／業者提供）
▲全家推出「包粽DIY組合包」，特價239元可包4顆粽子。（圖／業者提供）
鎖定端午節吃粽子習俗，全家今年主打30款名粽獨家販售，首推王品集團旗下原燒推出的「百變燒肉粽」，用豬五花燒肉片取代滷肉塊；同為燒肉店的兩班家韓式碳烤，則推出韓式拌飯水梨烤肉粽、韓式辣炒起司雞肉粽，顛覆傳統滋味。

▲全家和原燒合推百變燒肉粽，4入399元。（圖／業者提供）
▲全家和原燒合推百變燒肉粽，4入399元。（圖／業者提供）
全家更獨家和爭鮮合推「鮭魚栗子粽」；知名火鍋店馬辣也湊一咖，推出「麻辣牛三寶粽」，包入滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚；真心台菜餐廳則把冷菜銷售冠軍「剝皮辣椒雞腿捲」變成「剝皮辣椒雞粽」；台酒也有「紹興鮑魚干貝肉粽」。

▲真心台菜餐廳將人氣菜色變成粽子，推出剝皮辣椒雞粽。（圖／全家提供）
▲真心台菜餐廳將人氣菜色變成粽子，推出剝皮辣椒雞粽。（圖／全家提供）
萊爾富即日起至6月16日推出《端午盛宴》預購專刊，引進逾10款全台人氣名粽，包含溫國智主廚手作名粽，以及狀元油飯、鬍鬚張、大甲王記、南門市場的南園食品店、本沐堂等名店品牌，讓民眾爽吃美味肉粽。

▲萊爾富即日起開放預購逾10款人氣名粽。（圖／業者提供）
▲萊爾富即日起開放預購逾10款人氣名粽。（圖／業者提供）

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