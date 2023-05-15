女生斜揹包包「胸型全顯」！他好心提醒被罵：別多管閒事
藝人王思佳假包事件還沒落幕，又一款備受女生喜愛的「斜背包」受到討論。一名男子準備帶女友出門約會，見女友揹上斜背包，「整個胸型都一覽無遺」，急忙制止她並說「這樣太明顯了吧，是想給誰看？」沒想到女友竟回她「只有你會注意這個吧」。貼文引發網友熱烈討論。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在PTT發文，表示等女友出門時，看到她背上斜背包，胸部的胸型都一覽無遺，他提醒女友「穿這樣太明顯了吧，是想給誰看？」沒想到女友卻回「只有你會注意這個吧」，讓他好奇上網詢問「女孩會不知道側（斜）背包胸部很顯眼嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言「我自己也沒感覺，看ptt才知道有人會在意，而且都是男的」、「自己可能真的比較沒感覺，對於女生更在意體感之類的」、「斜背比較不用擔心被搶或滑掉啊」、「男生真的會看…畢竟的確很明顯」、「在意的只有男生」、「我勸你不要多管閒事」、「各位女孩別生氣，這是男的天性」。
不過也有網友表示，「雙肩包卡著胸更不舒服」、「路上到處是斜背包包的女性，而且側背肩膀負擔比較小，你在意的話就幫女友背包包吧」、「我自己背斜背包是都會注意不要壓，自覺不舒服也不好看，所以我背後背包比較多」。
日本曾有出版社出版以「斜背乳」為主題的寫真書，裡面全是女子揹斜背包時胸部的特寫畫面。日本IG擁有36.3萬粉絲的G奶網紅「なな茶」也經常在IG上，分享斜背包乳搖影片，引發關注與討論。