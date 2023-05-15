蝦皮推薦商品跳出針孔監視器！女見「售出數量」嚇到 官方回應了
使用網購平台來找到所需的物品，早已經成為許多人的日常。不過就有民眾在蝦皮拍賣上發現，竟有賣場在販售「針孔監視器」，而且售出數量已經多達74個，若再仔細一查，更有賣家已經售出上千個，令她嚇得直問「這個沒有違法嗎？」貼文隨即引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位女網友在論壇《Dcard》上驚恐提到，自己在翻看蝦皮APP時，突然其中一格的推薦物品竟是「偷拍針孔攝影機」，而仔細一看售出數量，已經多達74個，讓她嚇得直呼「覺得超恐怖的，賣個沒有違法嗎？各位女孩要小心耶，多注意約出去的男伴們。」
隨後有其他網友實際前往APP查詢，會發現販售針孔攝影機的賣場不算少，甚至還有賣場顯示，已售出達1.4萬，第二多的賣場也有3千1百多，其關鍵字還標榜「隱密偷拍」、「手機遠程」、「不起眼」等等，讓許多人紛紛驚嚇留言「直接查針孔蠻多都是幾千售出…」、「真的覺得好可怕」、「我也有被推播到這個⋯看到的時候覺得超可怕」。
針對上述爭議，蝦皮購物也做出回應「蝦皮購物致力於提供買賣雙方良好的購物環境，已下架違規商品並將針對累犯賣家予以凍結帳號。蝦皮購物對於上架商品嚴格把關，禁止販售並於商品圖片、影片、文字暗示危害社會善良風俗。蝦皮購物將持續透過多種監測渠道進行平台把關，以杜絕違法商品」，而今（15）日下午《NOWnews今日新聞》也實際用APP查詢，相關產品也都全都已經消失下架。