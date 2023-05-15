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口罩男真實長相曝光！神似泰鬼片男星　支持者駁「單親媽媽後宮」

▲有支持者不滿「口罩男」（後）被惡意攻擊，在臉書曝光他無罩真面目護航。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲有支持者不滿「口罩男」（後）被惡意攻擊，在臉書曝光他無罩真面目護航。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

兩性作家「口罩男」11年婚姻生變，透過經紀人證實與妻子曾樂兒正在協議離婚。他的婚變消息曝光後，過往言論、長相受到議論，更被影射有一大堆單親媽媽後宮，支持者氣不過發文力挺。

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曾是單親媽媽的原PO在臉書「爆廢公社二館」社團發文，透露口罩男被揶揄拿掉口罩是醜男、是小夫，感嘆牆倒眾人推，見到很多人跳出來說「看過口罩男對他老婆很差勁」、「看到口罩男疑似要跳樓」、「口罩男毒雞湯好可怕」，現在才出來爆料。

▲支持者曝光「口罩男」無罩真面目，有人認為神似泰鬼片男星。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲支持者曝光「口罩男」無罩真面目，有人認為神似泰鬼片男星。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
原PO反問劈腿的人講話都比較大聲？「都是因為你不夠好，我才劈腿的」。她認為夫妻若有一方再差勁、再爛，也可以談好離婚再玩吧，現在還有時間支線說是口罩男先劈腿的，又影射口罩男有一大堆單親媽媽後宮的網友們，這個言論真的很可怕。

原PO還說，因為口罩男粉專跟打氣加油，撐過了無數個哭泣跟酗酒的夜晚，更加堅定自己，「他就是集合了受傷的心靈讓我們可以跟其他有一樣經驗的臉友們分享並聊聊天，這樣我們也算是後宮？！那也太隨便了吧！」她現在再婚並且與兩個女兒過著穩定的生活，翻開負面留言，幾乎都是男人居多，反酸「辛苦你們了」。

最後原PO也祝福口罩男夫妻好好討論離婚條件，讓事情圓滿落幕。雖然有網友認同原PO看法，留言附和說「總算有人好好說了，一堆人說毒雞湯，大概也是受害者吧，見笑轉生氣，標準的人性...」不過，還是有不少網友不買單，紛紛留言「洗不白了，翻車囉」、「雞湯喝不得」、「真的不要立人設，真的很常翻車」。

▲有網友認為「口罩男」長相神似泰經典鬼店《鬼影》男主角阿南達艾華靈漢 。（圖／翻攝Ananda Everingham IG）
▲有網友認為「口罩男」長相神似泰經典鬼店《鬼影》男主角阿南達艾華靈漢 。（圖／翻攝Ananda Everingham IG）
也有網友認為「口罩男」沒戴口罩的模樣「還蠻帥的了」、「勉勉強搶拉，這鬍子我不行」、「鬍子剃了就好阿，比我帥多了」。還有人說口罩男「他長的有點像一部泰國鬼片的男主角」，有人回應是「《鬼影》」。

《鬼影》是經典泰國鬼片，曾被評為「影史迄今最駭人泰國鬼片」，講述25歲的泰國攝影師東及女友酒後駕車卻不慎把一名女子撞倒，兩人不但沒有下車探視傷者，反而選擇趕緊駕車逃離現場，意外發生後，離奇怪事就接踵而來。男主角是今年40歲的阿南達·艾華靈漢 (Ananda Everingham)。

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