口罩男真實長相曝光！神似泰鬼片男星　支持者駁「單親媽媽後宮」

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原PO反問劈腿的人講話都比較大聲？「都是因為你不夠好，我才劈腿的」。她認為夫妻若有一方再差勁、再爛，也可以談好離婚再玩吧，現在還有時間支線說是口罩男先劈腿的，又影射口罩男有一大堆單親媽媽後宮的網友們，這個言論真的很可怕。
原PO還說，因為口罩男粉專跟打氣加油，撐過了無數個哭泣跟酗酒的夜晚，更加堅定自己，「他就是集合了受傷的心靈讓我們可以跟其他有一樣經驗的臉友們分享並聊聊天，這樣我們也算是後宮？！那也太隨便了吧！」她現在再婚並且與兩個女兒過著穩定的生活，翻開負面留言，幾乎都是男人居多，反酸「辛苦你們了」。
最後原PO也祝福口罩男夫妻好好討論離婚條件，讓事情圓滿落幕。雖然有網友認同原PO看法，留言附和說「總算有人好好說了，一堆人說毒雞湯，大概也是受害者吧，見笑轉生氣，標準的人性...」不過，還是有不少網友不買單，紛紛留言「洗不白了，翻車囉」、「雞湯喝不得」、「真的不要立人設，真的很常翻車」。
也有網友認為「口罩男」沒戴口罩的模樣「還蠻帥的了」、「勉勉強搶拉，這鬍子我不行」、「鬍子剃了就好阿，比我帥多了」。還有人說口罩男「他長的有點像一部泰國鬼片的男主角」，有人回應是「《鬼影》」。
《鬼影》是經典泰國鬼片，曾被評為「影史迄今最駭人泰國鬼片」，講述25歲的泰國攝影師東及女友酒後駕車卻不慎把一名女子撞倒，兩人不但沒有下車探視傷者，反而選擇趕緊駕車逃離現場，意外發生後，離奇怪事就接踵而來。男主角是今年40歲的阿南達·艾華靈漢 (Ananda Everingham)。