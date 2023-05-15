VTuber自爆在台北遭「割喉」！驚動警方調查 真相被罵翻：太想紅
近年來VTuber（虛擬直播主）產業在全球蓬勃發展，除了知名大企業推出的虛擬偶像、藝人之外，也有許多獨自經營的「個人勢」VTuber出現，受眾群被大量瓜分，市場逐漸呈現飽和狀態。然而近期竟有一位尚未出道的台灣女VTuber發文表示「居住地址被知道還慘遭割喉」，而驚動警方追查後，才發現事情全都是假的。
記者潘毅/綜合報導
日前有民眾在論壇PTT上發文提到「有位VTuber在推特上表示，自己台北住址被不明人士洩漏，結果下班回家途中遭人持刀抹脖，目前連發聲都有困難，因此初配信（首次直播）暫時延期，目前沒看到相關新聞，也不知道人有沒有抓到，台北市什麼時候變這麼可怕了？」
而這位VTuber還在貼文中聲稱，自己脖頸處一共縫了27針，甚至差點毀容，也已報警處理，「希望下次不會再有這種不幸的事發生。事件引發爭議後，臺北市刑事警察大隊也立刻調閱各所屬單位近期報案紀錄，結果發現沒有如當事人所描述的相似報案紀錄。
隨後警方循線找上這位發文的VTuber，女子見警方來訪才知道事情鬧大，並供稱是因心情不佳，才會在推特發出這些內容。訊後警方將其依違反社會秩序維護法辦理。而事件的真相完整披露後，也讓不少網友紛紛痛批「太想紅」。