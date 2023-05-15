週休三日若通過「普通人會受益嗎」？上班族預見4後果：沒比較好
近期有民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲得5千人連署提案通過，政府必須在6月26日前回應。就有網友好奇問「大家真的能接受週休三日嗎？」貼文隨即引發廣大迴響，許多上班族則已經預見「4後果」並認為：沒比較好。
記者潘毅/綜合報導
當「週休3日」提案在公共政策網路參與平台通過連署之後，各界紛紛發表看法，就有鄉民在論壇PTT上提出疑惑「若最後立法院真的通過這項提案，把週休二日改成週休三日，真的有人可以嗎？」
假設「週休3日」真的在台灣實施，一般人真的因此受益嗎？許多上班族則搖頭，並直指能預見「4大後果」，分別是「薪資減少」、「工作量集中，加班成常態」、「資遣裁員潮」、「物價通膨加劇」，並詳細提出原因「週休三天，結果薪水剩18000你願意嗎？」、「會有一波裁員潮吧，然後發現開得薪水更低卻搶破頭的情況，開始斜槓催生一堆派遣工行業出現」、「物價肯定漲到我受不了」、「週休3天，薪水也打折」、「如果造成產值變少，會有通膨疑慮，所以要以不影響產值前提討論周休三日，產值不單單是工時，也包含產品」。
但也有一派人認為，比起週休3日，每日的工時長度才是更是急需解決的問題「上班時間8小時改6小時還比較爽」、「週工作時數才是重點，改週休三日指示把工作集中到四天之內阿」、「若真要改，配套措施要做好，把五天的事變四天內完成，完全可預見工時會變多可怕」。