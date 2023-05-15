小六弟「想請媽媽吃麥當勞」！母親節卡片僅2行字 卻讓3萬人落淚
昨（14）日是母親節，很多家庭都度過了溫馨團聚的日子，但也有一些人，無法享受這份溫暖，一位雙親離異的小六生就是如此，他存錢「想請媽媽吃麥當勞」，更寫下一張卡片，向很久未見面的媽媽訴說了無盡思念，內容曝光更讓3萬多名網友落下不捨的淚水。
記者潘毅/綜合報導
律師呂秋遠在昨（14）日母親節當天發文，提到有一位小六生自父母離婚後，就未曾見過媽媽，「他很愛你，即便你離婚以後，再也不去看他，但是他已經要上國一了，他想要可以得到你一個擁抱。」
小六弟弟寫的母親節卡片上，內容更寫著「走過千山萬水，看塵紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯有媽媽的關懷不曾動搖，今天是母親節，期待您回來看看我。我愛您，媽媽」，道盡無盡的思念之情。
呂秋遠看完後，也不捨表示「如果妳是這位媽媽，請妳有空回去看看你的孩子。不論妳遇到什麼困難，請告訴我。如果是爸爸不讓妳看，我會協助妳。但，如果是你不願意去看，請妳看看這張卡片，他只是希望妳，可以抱抱他、看看他，他很想妳。為了這個母親節，他存了一點錢，希望可以請你一起去吃麥當勞。他真的很想妳。」
而小六弟弟的遭遇以及卡片文字，讓3.1萬名網友流下眼淚並表達不捨「看了這卡片，我快哭了」、「看到這篇 心超難受！對於小孩的思念，我也是無法看孩子的那方」、「希望未來的母親節不是他最討厭的節日，他需要的是媽媽的擁抱」、「在成人的戰爭，小孩又何辜呢」。