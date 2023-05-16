Cos-Show!舉辦熱鬧同人派對！免費抽hololive周邊 熱鬧畫面曝光
喜歡Cosplay的朋友都加入「Cos-Show!」了嗎？人氣社團Cos-Show!日前在「最狂員餐」普橘島，舉辦熱鬧又有趣的同人派對，派對主題正是最火紅的Vtuber-hololive，讓同好們可以一起互動遊戲、拍照打卡，還有超棒的福利，參加者都能免費抽一次hololive周邊，現場豐富畫面曝光，熱鬧非凡。
家庭消費中心/綜合報導
這場Cosplay同人派對除了有專業攝影、互動遊戲、打卡牆等好玩活動之外，參加者還可以免費抽一次hololive周邊。有得吃、有得玩還有得拿，這麼好康的活動，正是由beanfun!熱門社團「Cos-Show!」主辦，開放給社團成員免費參加。
「Cos-Show!」是一個為Coser而生的平台，讓喜愛Cosplay的同好們能不受時空場域限制，提供在線上也能一起秀的舞台。除了提供全台Cos活動的資訊分享、展會攝影照片索取、角色徵團、妝髮技巧交流、服裝道具製作分享…等，也時常舉辦有趣的主題成果秀活動，讓廣大的Cosplay同好們加入齊聚交流，還沒加入社團的Coser別錯過啦！
📌beanfun! 【Cos-Show!】社團：https://bean.fun/3pOoS（點此加入）