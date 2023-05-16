NBA季後賽／東區決賽熱火、塞爾提克誰晉級？專家精闢分析、預測

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🤹♀️名球評 李亦伸 🔑預測：塞爾提克4：2勝
塞爾蒂克沒有輸的理由，不管是球員天賦、例行賽成績、球員整齊度，綠衫軍都比較好，相較之下，熱火只有 Jimmy Butler，綠衫軍有Jayson Tatum、Al Horford、Jaylen Brown等，一字排開，不管在陣容深度、整齊度都夠。
🧑緯來體育台球評 邵瑞峰 🔑預測：塞爾提克4：2勝
在Jayson Tatum歷史性的火力示範率領下，塞爾提克淘汰76人後氣勢正處於高峰，軍容壯盛的綠衫軍幾乎每個環節都優於熱火，南灘大軍雖然有士官長Jimmy Butler和引以為傲的團隊韌性，但硬實力的差距下、我預期會像當年泡泡聯盟冠軍賽，JB殺到燃燒殆盡、仍力有未逮，給熱火兩場勝利，分別是對Butler和主帥Spoelstra的尊重，最後結果4:2塞爾提克晉級冠軍賽。
🧑💼PLG鋼鐵人GM 高景炎 🔑預測：塞爾提克4：2勝
塞爾蒂克每個位置都很完整，攻擊點也很多，整體後場供輸順暢，也有經驗。熱火隊後場有Kyle Lowry，但綠衫軍也有不少好手，Jaylen Brown、Marcus Smart都不好對付。
👨🦳專欄作家 強打中年 🔑預測：熱火4：2勝
如果你有看熱火尼克系列賽，Jimmy Butler絕對值得打進總冠軍賽。
🕵️♂️專欄作家 橘爸唬籃 🔑預測：塞爾提克4：1勝
Jayson Tatum在東區次輪G7狂轟51分，寫下聯盟史上最狂紀錄，目前綠衫軍士氣絕對維持在高檔，且陣容深度、經驗值和全面性都優於熱火，且別忘了還有主場優勢，有很大的機會能晉級。
熱火則是本屆大黑馬，從附加賽一路爆冷贏球，其中打趴頭號種子公鹿更是奇蹟，成為超強的第8種子。但老八傳奇恐要畫下句點，熱火過度依賴球星Jimmy Butler，他也在關鍵戰役證明價值，但塞爾提克擁有多名防守悍將，且對位上並沒有太多優勢，熱火要突圍並不容易。
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