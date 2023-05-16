NBA季後賽／西區「金湖大戰」誰晉級？ 裘爺、肯尼看好老七傳奇

我是廣告 請繼續往下閱讀
🤹♀️名球評 李亦伸 🔑預測：湖人4：2勝
金塊隊雖然是西區戰績最好球隊，但例行賽跟季後賽不一樣，湖人第一輪打贏灰熊，整體融合已經很好，第二輪又幹掉勇士，隊形越來越成熟。金塊隊雖然有Nikola Jokic、Jamal Murray，但湖人防守效率是季後賽排名第一，對位來說，湖人隊很難被打掉，AD能力也很好，所以我看好湖人。
▲名球評李亦伸。（圖／取自李亦伸臉書）
🧑緯來體育台球評 邵瑞峰 🔑預測：金塊4：2勝
季後賽交鋒，除了比兩隊主帥在比賽中的調整能力以外，當家球星在旗鼓相當的焦土戰時誰能挺身而出、殺出血路，將直接改變比賽的走向(Tatum歷史性的G7為最佳範例)，而在我看來、Anthony Davis和Nikola Jokic的對決將直接決定這組對戰的勝負。矛盾之爭，我更傾向相信Jokic的穩定、和AD的不穩定，當年泡泡聯盟小丑哥和他的丹佛爺們被紫金軍團上了一課，這回合、我認為金塊準備好報仇了。
▲ 緯來體育台主播邵瑞峰。取自臉書
🧑💼PLG鋼鐵人GM 高景炎 🔑預測：湖人4：3勝
扣掉AD比較容易受傷的因子，湖人應該比較有機會，湖人不管先發板凳經驗都豐富。金塊後場有KCP、Reggie Jackson、Bruce Brown等人，但Reggie Jackson發揮受限，Jeff Green、DeAndre Jordan上場時間也都不多，得分效率大概只有6人左右，較為吃力。
▲「肯尼哥」高景炎。（圖／NOWnews）
👨🦳專欄作家 強打中年 🔑預測：金塊4：3勝
今年的Jokic可以幹掉太陽三巨頭，即便詹皇有神功護體，但AD的不安定因素，還是湖人要進擊的最大阻力。
🕵️♂️專欄作家 橘爸唬籃 🔑預測：金塊4：2勝
聯盟龍頭金塊經過多個球季的淬鍊，已證明具備爭冠實力，今年季後賽先擊敗灰狼，再打敗太陽，且球星Nikola Jokic在季後賽繳出場均大三元的成績單，多項指標都顯示金塊已是成熟的球隊，跟過去幾年經驗不足容易關鍵時刻失常的狀態有明顯成長。
第七種子湖人雖擊敗衛冕軍勇士，但歸根究柢，主要還是因為勇士Thompson退化，綠葉球員失常，只靠Curry苦撐，加上湖人Anthony Davis在禁區有絕對優勢，才分出高下，但湖人下一場的對手金塊可沒那麼好應付，我不認為湖人有辦法壓制住全面的Nikola Jokic，此輪應該是金塊能脫穎而出。
🔎完整東區預測點此