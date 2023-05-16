週休三日提案通過！他公開「老闆營業成本」：在意休假去跑外送
以現在一般上班族來說，週休二日已經是常態，不過最近國外興起一股「週休三日」能夠提升工作效率的研究，台灣日前有網友也跟著發起連署，結果有超過5700人附議通過提案。對此，網紅486先生（陳延昶）認為，員工如果真的很在意休閒，那就離職去送餐，感嘆「台灣老闆真的不容易」。
記者張嘉哲/綜合報導
486先生對於週休三日的議題表示「台灣中小企業主的負擔非常沉重，一名員工最低3萬的薪資，加上勞健保與勞退，公司總共就要支出3萬4600元起跳，如果再加上補充健保費等其他雜費，你就會明白台灣老闆真的不容易」486先生也說「若勞工真的很在意休閒，那就離職去送餐，你想周休6日也行」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣就是不適合週休三日，勞工要的是降低工時！」、「每周工作量不變，讓你周休三日，並不給加班費，誰要？」、「完全正確，多休一天假每天工時拉長又沒錢，誰要啊」、「如果一周五天的工作，可以確實在四天內完成，再來講周休三日吧」、「很多產業根本不可能週休三日啊哈哈哈」。
而對於週休三日的議題，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛日前就回應，英國的試驗是NGO邀集有意願的單位來做，願意響應的企業就有機會做到，但台灣各行各業作息都差異很大，涉及勞動部、經濟部，還牽涉軍公教人員，涉及教育部、行政院人事總處等，將邀集跨部會討論後，予以回應。