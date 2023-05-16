八方雲集還在吃鍋貼？老饕進店全改吃「它」：試過回不去
鍋貼、水餃在中華美食文化中，有著相當重要的地位，對台灣人來說更是不可或缺的主食之一，其中「八方雲集」可說是台灣最廣為人知的平價名店。而近日就有網友分享八方雲集除了鍋貼水餃之外，意外發現有在賣「乾麵系列」，第一次吃感到相當驚艷，貼文引爆網友熱議表示「還真的沒吃過....」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「八方雲集賣乾麵，顛覆了我的認知，太落伍了我」只見貼出的照片，除了八方雲集最招牌的鍋貼之外，該網友這次發現店家有販售「乾麵系列」，於是點了一碗嚐鮮讓他感到相當驚艷。
貼文一出，不少網友紛紛回應「八方的乾麵一直都很好吃啊，內行才知道的」、「我現在都去買他們的乾麵，已經不吃鍋貼了」、「不是每一間都有麵類喔，但真的很好吃就是了」、「招牌乾麵超級頂！好吃」、「賣很久了，但從來沒點過就是了」、「沒吃過+1，沒想到風評這麼好喔」、「被鍋貼耽誤的乾麵店，是真的很好吃」、「第一次也是抱持踩雷心態點的，但真的超好吃」。
然而仔細看各大八方雲集的Google評價會發現，這並不是每家八方雲集都有販售乾麵系列，而其中評價最高的兩款乾麵分別為「紹辣乾麵」以及「招牌乾麵」兩種，不少人吃過都表示「紹辣乾麵超好吃！愛吃辣的必吃」、「不敢吃太辣的吃招牌乾麵，麵體超Q，太意外了」、「真的太意外八方的麵這麼好吃，太意外了」。