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TRX SUMMIT TAIWAN將在5/31日舉辦　引進美日英同步培訓課程

▲TRX國際大會再次抵台！由台灣唯一的TRX認證教學機構飛薩國際運動健康顧問有限公司(FISAF Taiwan)代理，將在5/31、6/1於新北市三重運動中心舉辦2023 TRX Summit Taiwan。（圖／官方提供）
▲TRX國際大會再次抵台！由台灣唯一的TRX認證教學機構飛薩國際運動健康顧問有限公司(FISAF Taiwan)代理，將在5/31、6/1於新北市三重運動中心舉辦2023 TRX Summit Taiwan。（圖／官方提供）

運動中心/綜合報導

揮別疫情陰霾，所有訓練愛好者期待已久的TRX國際大會再次抵台！由台灣唯一的TRX認證教學機構飛薩國際運動健康顧問有限公司(FISAF Taiwan)代理，將在5/31、6/1於新北市三重運動中心舉辦2023 TRX Summit Taiwan，引進與英國、美國、日本、香港同步的最新TRX培訓課程，除了TRX最新訓練知識，還有TRX創新彈力帶、TRX對孕婦的應用、TRX復能活動等訓練課程，近年備受關注的TRX Yoga Flow進階課程也將首度在台開課，創辦人Krystal更將來台親自指導報名者，將給參加者全新的TRX體驗！

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除此之外，TRX Taiwan也規劃了完整的課程及師資陣容，包括 TRX 亞洲區教育經理 Grant 、 TRX 台灣區教育培訓總監洪雅琦 Vicky及TRX Taiwan 講師群張宏偉、葉靜璇、劉婉瑩等，都受邀在今年度的TRX Summit Taiwan共同授課，為所有報名者帶來最強大的培訓課程，此外，東京奧運空手道銅牌得主文姿云也將蒞臨本次盛會與大家一同參與，無論是想要升級授課證照的專業證照，或是純粹想要體驗TRX活力的運動愛好者，都能在本次大會中提升自我實力與專業知識，感受前所未有的TRX多元變化以及運動能量！




TRX懸吊訓練是一種全身性的肌力訓練，利用自身的體重作為阻力，可以隨著傾斜角度及姿勢的調整來控制訓練強度，適合各種體能程度的使用者。2023 TRX Summit Taiwan將透過知識整合實作的大型交流會，強化TRX運動在台的專業深度與觸及廣度，歡迎所有對TRX訓練有興趣的愛好者報名參加。6/1(四)的TRX Summit Taiwan，講師除將傳遞最新的TRX相關知識外，也會帶著所有學員在課堂中實際操作，真實感受TRX的無限魅力！

TRX Taiwan也於本次大會正式推出TRX Yoga的進階課程『TRX YOGA FLOW』。TRX Yoga結合TRX與瑜伽兩者的優點，利用TRX懸吊之輔助，讓使用者更容易做到平常沒有辦法完成的瑜伽動作，進而強化核心肌群、提升身體柔軟度。只要完成5/31(三)的『TRX YOGA FLOW』進階課程，參與者將有能力於課後獨立教授TRX Yoga課程，為TRX教學內容帶來更多豐富變化。

  1. 課程資訊
【TRX Yoga Flow】

培訓課程：TRX Yoga Flow (L-2)

培訓時間：2023年5月31日 （三）

培訓地點：新北市三重運動中心 2F綜合體育館（ 新北市三重區集美街55號 )

參加資格：須參加過 TRX for Yoga 或 TRX-YOGA FOUNDATIONS(L-1)

授課講師：TRX Yoga 創辦人Krystal

TRX Yoga Flow證照審核單位：由台灣唯一的TRX認證教學機構飛薩國際運動健康顧問有限公司(FISAF Taiwan)進行審核發放。

*欲報名此課程者須參加過 TRX for Yoga 或 TRX-YOGA FOUNDATIONS(L-1)，提出證書後方得參加。


【2023 TRX Summit Taiwan】

培訓時間：2023年6月01日（ 四）

培訓地點：新北市三重運動中心 2F綜合體育館（新北市三重區集美街55號 )

參加資格：資格不限

授課講師：TRX Yoga 創辦人Krystal、TRX亞洲教育經理Grant 、TRX 台灣教育培訓總監 Vicky

  1. 報名費用:
5/31-TRX Yoga Flow認證培訓：NT 12,000元

6/1- TRX Summit Taiwan：NT 8,000元

5/31、6/1兩日合報：優惠價NT  18,000元

  1. 報名連結：https://reurl.cc/ZXM0xA
  2. 注意事項：
-必須自備瑜珈墊與瑜珈磚、毛巾、水壺與換洗衣物

-兩天課程都有大量的身體操作，參加者請依照自己身體狀況決定是否適合報名

-主辦方保有活動與課程變動與調整的權利

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