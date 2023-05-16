TRX SUMMIT TAIWAN將在5/31日舉辦　引進美日英同步培訓課程

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TRX懸吊訓練是一種全身性的肌力訓練，利用自身的體重作為阻力，可以隨著傾斜角度及姿勢的調整來控制訓練強度，適合各種體能程度的使用者。2023 TRX Summit Taiwan將透過知識整合實作的大型交流會，強化TRX運動在台的專業深度與觸及廣度，歡迎所有對TRX訓練有興趣的愛好者報名參加。6/1(四)的TRX Summit Taiwan，講師除將傳遞最新的TRX相關知識外，也會帶著所有學員在課堂中實際操作，真實感受TRX的無限魅力！
TRX Taiwan也於本次大會正式推出TRX Yoga的進階課程『TRX YOGA FLOW』。TRX Yoga結合TRX與瑜伽兩者的優點，利用TRX懸吊之輔助，讓使用者更容易做到平常沒有辦法完成的瑜伽動作，進而強化核心肌群、提升身體柔軟度。只要完成5/31(三)的『TRX YOGA FLOW』進階課程，參與者將有能力於課後獨立教授TRX Yoga課程，為TRX教學內容帶來更多豐富變化。
- 課程資訊
培訓課程：TRX Yoga Flow (L-2)
培訓時間：2023年5月31日 （三）
培訓地點：新北市三重運動中心 2F綜合體育館（ 新北市三重區集美街55號 )
參加資格：須參加過 TRX for Yoga 或 TRX-YOGA FOUNDATIONS(L-1)
授課講師：TRX Yoga 創辦人Krystal
TRX Yoga Flow證照審核單位：由台灣唯一的TRX認證教學機構飛薩國際運動健康顧問有限公司(FISAF Taiwan)進行審核發放。
*欲報名此課程者須參加過 TRX for Yoga 或 TRX-YOGA FOUNDATIONS(L-1)，提出證書後方得參加。
【2023 TRX Summit Taiwan】
培訓時間：2023年6月01日（ 四）
培訓地點：新北市三重運動中心 2F綜合體育館（新北市三重區集美街55號 )
參加資格：資格不限
授課講師：TRX Yoga 創辦人Krystal、TRX亞洲教育經理Grant 、TRX 台灣教育培訓總監 Vicky
- 報名費用:
6/1- TRX Summit Taiwan：NT 8,000元
5/31、6/1兩日合報：優惠價NT 18,000元
- 報名連結：https://reurl.cc/ZXM0xA
- 注意事項：
-兩天課程都有大量的身體操作，參加者請依照自己身體狀況決定是否適合報名
-主辦方保有活動與課程變動與調整的權利