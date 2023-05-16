不是手搖飲！他三餐「吃1類食物」慘罹糖尿病　醫嘆：失控了

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幸好該名台商還不到需要洗腎的程度，不過黃彗倫示警，目前血糖已經失控，腎臟守不住蛋白，使其一直流失「真的是個很不好的指標」，當開始出現蛋白尿，若再不控制，腎絲球過濾率就會直直落「降下去就拉不回來了」。黃彗倫和台商細細討論是哪裡出了問題。
黃彗倫說，患者這才想起在中國工作這2年來時，飲食大多是「麵食類」吃到飽，並搭配餃子、燒賣、港點類點心，懊悔澱粉實在是吃太多了，很久沒吃到青菜，蛋、豆腐等也吃得少。最後靠著藥物控制及營養師調整飲食菜單，加強非澱粉類蔬菜攝取，才讓蛋白尿獲得良好改善，以避免將來步入糖尿病、腎病變需洗腎之路。
北投健康管理醫院營養師潘富子曾表示，不僅吃的甜會使血糖過高，最常見的高脂食物、精緻澱粉等其實才是容易被忽視的關鍵。攝取不同的食物會影響血糖上升速度與幅度，而越精緻的食物、GI值（升糖指數）越高，最常見的精緻澱粉吃下肚，就會產生大量的糖，大家早餐常吃的麵包、吐司以及日常三餐最常被拿來當作主食的白米飯，就屬於精緻澱粉。
潘富子說，一般健康的成年人，想從飲食控制血糖，其實有一套簡單的公式，就是盡量選擇吃低GI食物（如全穀類、蘋果、芭樂、蔬菜等）且不過量、把握三高一低（少油、少鹽、少糖及高纖飲食）飲食原則，可協助控制血糖穩定及維持健康。
潘富子提醒，肥胖會導致胰島素無法發揮正常功能，建議過重及肥胖的糖尿病人應適度減輕體重，健康標準體態除了BMI值需控制在≦24；腰腹圍也是重要的指標男性腰圍＜90cm（35吋），女性腰圍＜80 cm（31吋）。