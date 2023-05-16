立院三讀農委會升級農業部 執掌8次級機關、10業務
立法院會今（16）日三讀通過《農業部組織法》，條文明定為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理10大業務，另設置8個次級機關，包括農糧署、 漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署與農業科技園區管理中心，組織包括部長1人、政務次長2人與常務次長1人。
記者陳威叡／台北報導
立法院會今日三讀通過《農業部組織法》，條文明定農業部業務包括農業、農業資源永續利用、農民輔導、畜牧業與動物保護、農業科技、國際與兩岸農業貿易合作、農業資訊管理與資通訊應用，另包含所屬機關辦理農糧、漁業、動植物防疫檢疫、林業、自然保育、水土保持與農村發展、農田水利、農業金融與農業保險及農業科技園區督導；與所屬機構辦理農業、林業、 水產、畜產、獸醫科技、農業藥物、生物多樣性、區域性農業、 植物種苗、特用作物試驗研究督導、協調及推動。
此外根據行政院組織改造規劃，將設置7個三級試驗研究機構，包括農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所。組織包括部長1人、政務次長2人與常務次長1人。