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韓演藝圈工作高壓！逼女星性朝貢金主100次　大咖們痛苦輕生了斷

▲29歲演歌女星海秀15日證實過世。（圖／海秀IG）
▲29歲演歌女星海秀15日證實過世。（圖／海秀IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓演藝圈憾事不斷，日前團體ASTRO成員文彬離世，近日又傳出女歌手輕生消息，15日證實為曾參加過《玩什麼好呢？》、《不朽的名曲》等節目的29歲演歌女星海秀。過去韓國藝人曾因工作、遭受網路霸凌、性騷擾等壓力，最後都選擇走上絕路，即使是造星王國，高壓又變態的環境，令外界震驚與唏噓。

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海秀12日上午10點過世，因身旁留有遺書，警方判斷為輕生，在15日前，官方與她家屬都未證實消息，甚至把她的IG留言功能關閉；直到有報導指出，海秀預計20日出席全羅道完州郡的公演活動，主辦方向媒體證實「收到海秀離世的消息，因此無法參與演出」，海秀過世的事情才真正曝光。

▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）
雖然不清楚海秀輕生原因為何，但外界不排除壓力大的可能；過去也有不少韓星因為工作壓力、遭受網路霸凌而選擇自殺，包含4月19日在家中逝世的ASTRO成員文彬，雖然官方未透露死因，但警察推斷應為自殺，「看起來像是文彬輕生，為了調查真正死因，正在討論是否要驗屍」。

▲鐘鉉兩年前燒炭自殺，兩年後雪莉悲劇重演，粉絲心碎不已。（圖／翻攝鐘鉉、雪莉IG）
▲鐘鉉2017年前燒炭自殺，兩年後雪莉悲劇重演，粉絲心碎不已。（圖／鐘鉉、雪莉IG）
除了海秀、文彬，2017年12月SHINee成員鐘鉉在公寓內燒炭自殺，經急救後不治，得年27歲；女星雪莉生前曾在直播數度情緒不穩，疑似患憂鬱症，2019年雪莉在家自縊死亡，得年25歲；同年11月，具荷拉也被發現在家中身亡，得年28歲。

雪莉跟具荷拉的過世，再次引起外界對韓國演藝圈高壓生態的關注，而具荷拉的身亡，韓國網友更發起針對「加強網路犯罪及惡評行為的處罰」和「加強對性犯罪處罰」的請願，一天內超過20萬人參與，可見韓國霸凌風氣險惡。

▲具荷拉靈堂設置完成，遺照公開。（圖／YTN NEWS YouTube）
▲具荷拉過世，引發外界高度關注韓國網路霸凌問題。（圖／YTN NEWS YouTube）
撇除工作壓力大、網路霸凌，也有不少藝人飽受性騷擾所苦，最後也選擇自我了斷擺脫痛苦，演出韓版流星花園《花樣男子》的張紫妍，生前就因為被公司逼迫「性接待」、「性上納（性朝貢）」等性虐待超過100次而自殺，事件震驚韓國以及亞洲地區；2018年韓國也吹起「#MeToo」反性騷活動、2019年「N號房」惡意上傳性侵青少年的性剝削影片、「勝利夜店醜聞」的Burning Sun性醜聞群組事件，都顯現出韓國兩性不平等、性暴力盛行的醜陋環境。

日前還有開播在即的韓劇《戀人》幕後，爆出選角負責人涉及輪姦12人案件，還害2名女配角輕生，好在電視台立即與爭議人員切割，保護受害者家屬受到二次打擊與傷害。

▲張紫妍案件將結案。（圖／韓網）
▲張紫妍生前被當作性玩物，南韓演藝圈幕後陋習因此曝光。（圖／韓網）
▲「N號房」主嫌趙主彬。（圖／SBS NEWS）
▲「N號房」主嫌趙主彬。（圖／SBS NEWS）
▲勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人爆出醜聞時，恰巧張紫妍案扯出政壇人士涉入其中。（圖／達志）
▲勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人爆出Burning Sun性醜聞群組時，恰巧張紫妍案扯出政壇人士涉入其中。（圖／達志）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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※ 生命線專線：1995
 

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