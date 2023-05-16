韓演藝圈工作高壓！逼女星性朝貢金主100次　大咖們痛苦輕生了斷

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雖然不清楚海秀輕生原因為何，但外界不排除壓力大的可能；過去也有不少韓星因為工作壓力、遭受網路霸凌而選擇自殺，包含4月19日在家中逝世的ASTRO成員文彬，雖然官方未透露死因，但警察推斷應為自殺，「看起來像是文彬輕生，為了調查真正死因，正在討論是否要驗屍」。
除了海秀、文彬，2017年12月SHINee成員鐘鉉在公寓內燒炭自殺，經急救後不治，得年27歲；女星雪莉生前曾在直播數度情緒不穩，疑似患憂鬱症，2019年雪莉在家自縊死亡，得年25歲；同年11月，具荷拉也被發現在家中身亡，得年28歲。
雪莉跟具荷拉的過世，再次引起外界對韓國演藝圈高壓生態的關注，而具荷拉的身亡，韓國網友更發起針對「加強網路犯罪及惡評行為的處罰」和「加強對性犯罪處罰」的請願，一天內超過20萬人參與，可見韓國霸凌風氣險惡。
撇除工作壓力大、網路霸凌，也有不少藝人飽受性騷擾所苦，最後也選擇自我了斷擺脫痛苦，演出韓版流星花園《花樣男子》的張紫妍，生前就因為被公司逼迫「性接待」、「性上納（性朝貢）」等性虐待超過100次而自殺，事件震驚韓國以及亞洲地區；2018年韓國也吹起「#MeToo」反性騷活動、2019年「N號房」惡意上傳性侵青少年的性剝削影片、「勝利夜店醜聞」的Burning Sun性醜聞群組事件，都顯現出韓國兩性不平等、性暴力盛行的醜陋環境。
日前還有開播在即的韓劇《戀人》幕後，爆出選角負責人涉及輪姦12人案件，還害2名女配角輕生，好在電視台立即與爭議人員切割，保護受害者家屬受到二次打擊與傷害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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