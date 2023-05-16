打詐《刑法》修正通過　法務部：擴大處罰、加重刑責

詐欺案朝科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，且變質為暴力性犯罪，法務部擬具《刑法》302-1、303及339-4修正草案，並於今（16）日在立法院通過。法務部長蔡清祥表示，本次修法內容包括：詐騙集團囚禁或擄掠被害人，最高可加重處罰到7年、因而造成死亡或重傷結果者，也以加重結果犯論處，最高可處無期徒刑、用電腦合成假藉名人聲音或影像招攬投資，詐騙被害人，最高可處7年以下。
記者潘千詩／台北報導
法務部表示，本次《刑法》修正重點有三項，首先增訂加重剝奪行動自由罪（刑法第302條之1第1項），增訂犯剝奪他人行動自由罪之加重處罰事由，包括：三人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。
其次增訂加重結果犯（刑法第302條之1第2項）。法務部表示，犯加重剝奪行動自由罪因而造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。
最後增訂加重詐欺類型（刑法第339之4條第1項第4款）。法務部表示，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。