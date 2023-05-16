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32歲女「相親開4條件」！遭飆罵：帶壞社會風氣　她委屈落淚了

▲大陸網紅雅典娜相親時列出自己的白馬王子「4條件」，結果遭到路人飆罵。（圖/雅典娜抖音）
▲大陸網紅雅典娜相親時列出自己的白馬王子「4條件」，結果遭到路人飆罵。（圖/雅典娜抖音）

記者張嘉哲/綜合報導

大陸有一名女網友紅「雅典娜」現年32歲還未結婚、有對象，然而日前她到杭州相親時，自己列出4樣條件尋找心中白馬王子，沒想到卻遭到一名男子飆罵，說她是「帶壞社會風氣，大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」讓雅典娜最後委屈到落淚，痛批男子「可以不愛，但不要傷害！」獲得網友大力讚賞。

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雅典娜是抖音的網紅，粉絲追蹤人數有36.7萬，以32歲的年齡闖蕩網紅圈她並不害臊，不介意告訴大家自己現在單身，是個「大齡剩女」！而日前她到杭州相親公園時，手上拿出自己列的「心儀對象4大條件」，希望能夠找到吻合自己條件的心上人。

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▲網紅雅典娜列出自己心儀對象的「條件」。（圖/抖音＠雅典娜）
只見她先公開自己的條件，包括有碩士學歷、身高158公分、體重45公斤，在杭州有房子，職業是廣告公司策畫，年收入15萬元人民幣（台幣約66.5萬元）；而想要的對象則是「本科以上學歷、上海或浙江有房子、身高175公分以上、願意支付5萬元人民幣（約22.16萬元新台幣）的彩禮，不議價」。

沒想到原本是開心的場面，結果一旁男子看到之後，竟然開始飆罵雅典娜，表示「妳32了，妳自己找得什麼條件妳不知道嗎？有妳這個條件的人家為什麼選擇妳呢？我想說你們這些女孩子為什麼就不能清醒一點呢？自己什麼條件自己不知道嗎？妳這樣容易帶壞社會風氣，妳知道吧？現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」。

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▲一名男子爆罵雅典娜，表示「自己什麼條件自己不知道嗎？」讓雅典娜委屈落淚。（圖/抖音＠雅典娜）
而這也讓雅典娜感到相當錯愕，一旁的人也急勸表示「你就少說兩句吧」，該男子則沒有停下的說「91年的，她今年都多大了，她還有幾年青春啊？妳買她回家有甚麼用呢？」讓雅典娜默默委屈地流下眼淚。

事後，雅典娜也發出影片表示「可以不愛，請別傷害，每一個大齡剩女都值得愛情，難道女孩子年齡大有錯嗎？年齡大就不能提任何條件了嗎？尊重別人的選擇很難嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛力挺表示「是那個男的很沒教養吧，人家相親又關乎他什麼事情了？」、「我沒覺得她要求過高啊，人家自己碩士，有房，整個有料的有什麼錯？」

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