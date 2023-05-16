外國人街訪遇白衣阿伯！一開口「英文溜爆」 真實身分超大咖
美國YouTuber賴泰迪（Teddy Lai）日前在街頭上進行訪問，希望台灣人來告訴他「自己的中文水平如何」，而其中在訪問到一位白衫阿伯時，卻發現該阿伯的英文程度相當高，一口流利的英文對答完全沒問題，影片曝光之後高達有150萬人朝聖，而阿伯的身分也被起底，發現竟然是擁有「台灣英語教父」之稱的賴世雄，掀起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
美國YouTuber賴泰迪（Teddy Lai）日前發出一段採訪，一位白衫阿伯用流利的英文與自己對答，讓賴泰迪在採訪時表示「我很驚訝你的口音這麼到位，因為大部分的長輩，講英文時口音都會變得很重，您是如何讓你的口音變得清晰的呢？」隨後影片發出後，才有不少網友認出，原來該阿伯竟然是「台灣英語教父之稱」賴世雄，在當年可以說是縱橫英文教學界的名師。
這也讓賴泰迪非常驚訝，影片標題也寫下「賴世雄最真實的全英文訪問（遇到的時候不知道他是有名的老師）」不少網友看完影片後紛紛表示「賴老師真的超級猛，台灣英語教育不能沒有他」、「台灣英語教學一把交椅，超重要的人物，能訪問到他真的太巧了」、「天哪是賴世雄老師！以前有去給他上課過」、「老天鵝是賴世雄老師，25年前給他教過，當時就他鼓勵我要去美國讀書，我11年前拿到美國碩士學位，真的很感謝他」。
據了解，賴世雄擁有美國明尼蘇達大學英語教學、大眾傳播雙碩士，大眾傳播博士的學歷，在台灣從事英語教學工作已經多年，1982年創辦《常春藤解析英語雜誌》，所出版的英文教材也是非常多，當年在英文教學上有不少學生都被他帶過，堪稱是「台灣英文教學先鋒」，沒想到近況曝光後，讓不少人回憶湧上，紛紛朝聖影片。