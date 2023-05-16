NBA民調／分區決賽開打！金塊湖人、塞爾提克熱火 總冠軍是誰？
NBA季後賽打得火熱，東西區最終兩強出爐，西區將由「詹皇」LeBron James領軍的洛杉磯湖人隊（第七種子），單挑西區例行賽龍頭、去年MVP「小丑」Nikola Jokic所屬的丹佛金塊，企圖「以下犯上」再創奇蹟。而東區則由傳統強權「綠衫軍」波士頓塞爾提克（第二種子）對上邁阿密熱火（第八種子），塞爾提克當家球星Jayson Tatum，能否再現半準決賽第7戰大勝費城76人的神勇表現，還是Jimmy Butler率領的熱火大軍續演「老八傳奇」，兩組高低種子大對決精彩可期。你是真正懂球的球迷嗎？快來《NOWnews今日新聞》民調秀出你的預測，看看誰才是最專業的「NBA內行人」！
記者張勵德/綜合報導
在分區決賽前，《NOWnews今日新聞》搶先訪問專業球評及籃球專家，包括「裘爺」李亦伸、緯來體育台主播、球評邵瑞峰、PLG鋼鐵人GM 高景炎，以及《NOWnews今日新聞》專欄專家「橘爸唬籃」、「強打中年」，針對東區分區決賽先做預測，雖絕大多數專家看好塞爾提克能夠順利晉級，只有「強打中年」獨排眾議，看好熱火能夠一路殺進總冠軍戰。
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