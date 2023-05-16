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週休三日讓企業活不了？他曝驚人「上班總天數」：根本假議題

▲週休三日提案通過，但網購達人486先生認為是個「假議題」。（示意圖／取自unsplash）
▲週休三日提案通過，但網購達人486先生認為是個「假議題」。（示意圖／取自unsplash）

記者潘毅/綜合報導

近期有民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」，獲得5千人連署提案通過，政府必須在6月26日前回應。事件發酵之後也引發許多討論，而網購達人486先生則認為「台灣周休三日不切實際，是個假議題」，更算出若真的執行週休3日後的「上班總天數」，並直接反問：你認為有什麼企業還能生存？

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486先生今（16）日上午在臉書上精算若台灣週休三日後，員工的真實上班天數「以今年2023年為例，台灣今年工作天數234天。如果做5年有15天年假，如果周休三日的話則又再減少52天工作天。一年365天變成只剩下167工作天， 如果再請個生理假，病假，事假，一整年算15天好了，等於整年只有152天」，讓他不禁想問「有甚麼企業還能生存？」

486坦言，台灣中小企業賦稅負擔非常沉重，中小企業負擔與大企業一樣，所以面對大企業的競爭極其辛苦。勞工每月薪資以3萬元算，雇主還需負擔勞健保與勞退的費用，等於每月要支出3萬4600元，加上二代健保補充費等其他五花八門的費用，這也是大多數企業無法每年固定調薪的一部分原因。

▲團購電商老闆「486先生」被爆出頻道影片抄襲創作團體「HoldChill猴糗」的爭議，他將影片下架並再度發出聲明道歉。（圖/翻攝486先生臉書）
▲團購電商老闆「486先生」時常針對社會時事作出評論。（圖/翻攝486先生臉書）
「每個人都希望休假多錢多福利多」，486又說「週休三日也不見得不可行，如果是高產值靠腦力的行業，低底薪高獎金的工作，周休三日可行性就比較大。你對工作的產值非常高，靠腦力來獲得薪水，我想不會有老闆在乎你上班在睡覺還是多放一天假。而反之，如果靠勞力所得，貢獻度少放假要多薪水要高，你覺得可能嗎？以計程車司機為例，你去街上問問有幾個司機有本事一週只開四天，然後休三天？」

最後486也認為「如果未來真有條件機會周休三日，首先要取消國定假日與春節，這樣比較接近真實條件」，觀點曝光後也引來不少網友贊同：「領固定薪水的要週休三日還是七日我沒意見，但並非所有勞工都想多休假」、「以台灣普遍都是中小型企業的形態，根本不可能有週休三日的條件，這種提議根本就是個假議題」、「面臨高度競爭，艱苦度脫不景氣的中小企業，哪有本錢休三天，自己當了老闆算盤撥一撥就知道可不可行」、「傳統勞力產業，工時等於產值，人的生產力也是到極限了，增加休假老板勢必要多請人才能維持產量，生產成本也就提高了」。

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