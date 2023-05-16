週休三日讓企業活不了？他曝驚人「上班總天數」：根本假議題

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486坦言，台灣中小企業賦稅負擔非常沉重，中小企業負擔與大企業一樣，所以面對大企業的競爭極其辛苦。勞工每月薪資以3萬元算，雇主還需負擔勞健保與勞退的費用，等於每月要支出3萬4600元，加上二代健保補充費等其他五花八門的費用，這也是大多數企業無法每年固定調薪的一部分原因。
「每個人都希望休假多錢多福利多」，486又說「週休三日也不見得不可行，如果是高產值靠腦力的行業，低底薪高獎金的工作，周休三日可行性就比較大。你對工作的產值非常高，靠腦力來獲得薪水，我想不會有老闆在乎你上班在睡覺還是多放一天假。而反之，如果靠勞力所得，貢獻度少放假要多薪水要高，你覺得可能嗎？以計程車司機為例，你去街上問問有幾個司機有本事一週只開四天，然後休三天？」
最後486也認為「如果未來真有條件機會周休三日，首先要取消國定假日與春節，這樣比較接近真實條件」，觀點曝光後也引來不少網友贊同：「領固定薪水的要週休三日還是七日我沒意見，但並非所有勞工都想多休假」、「以台灣普遍都是中小型企業的形態，根本不可能有週休三日的條件，這種提議根本就是個假議題」、「面臨高度競爭，艱苦度脫不景氣的中小企業，哪有本錢休三天，自己當了老闆算盤撥一撥就知道可不可行」、「傳統勞力產業，工時等於產值，人的生產力也是到極限了，增加休假老板勢必要多請人才能維持產量，生產成本也就提高了」。