房市／信義房屋林佳穎跳脫舒適圈 　「做更好的自己」

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林佳穎說，在此之前她對不動產領域很有興趣，沒有看屋經驗並對買賣屋流程相當陌生，但她仍勇敢選擇放棄過去累積資歷，接受挑戰；而信義房屋的三大理念「先義後利、以人為本、正向思考」，既符合她的志趣，又能兼顧家庭與圓夢。
房地產是一門既生活又專業的領域，初期要跟客戶介紹複雜的稅法都讓林佳穎有點緊張，也曾因為稅額算錯被客戶責罵。積極學習的她利用不用接送小孩的瑣碎時間盡情摸索，在短時間以專業跟客戶建立信任感。
「付出者收穫」是林佳穎對自己的座右銘。來到她面前的每一位客戶，都是各自經歷不同的人生旅程，也都各自正在寫下自己的故事，她會將他們的需求記住且視客猶親的為他們服務。
其中印象深刻的是協助因為身體不佳的黃先生購屋，他指定要公寓二樓而且周邊需要有販賣熱食的餐廳，當時只要有合適的物件會在前一天騎著機車載黃太太了解周邊環境，好不容易協助他們買到合適的住處。
沒想到，交屋後才是服務的開始，黃先生向她反映，樓上鄰居因為生病的緣故，經常會坐在樓梯口自言自語，讓剛搬來的黃先生很擔心，因此林佳穎先聯絡里長，了解那個家庭生活拮据，帶著白米等物資探訪黃先生樓上鄰居。
「因為不了解所以害怕」林佳穎協助客戶黃先生與樓上鄰居連結後，逐漸擺脫對病中鄰居的刻板印象，也能讓他們住得更加安心。
林佳穎說，客戶百百種，每次一來一往幫客戶解決問題，自己也從經驗中成長並養成自信，當然也是有很疲憊無力的時候，這時客戶的一句「謝謝，還好有你」，就讓她工作又充滿了動力，每天跟客戶聊天、遇到各行各業的新鮮事，都讓她覺得工作挺有趣。
也因她盡心服務得到客戶的認同，更獲得公司頒發「年度服務品質」獎。林佳穎認為，每一個行業都有其價值與意義，尤其房仲業能完成他人的家業夢想十分有意義。她期許，未來持續精進專業，協助來到她面前的每一位客戶，為客戶完成各自所屬的家業夢想！