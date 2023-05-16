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中職啦啦隊8大熱門排行！李多慧只排第二　「流量密碼」林襄奪冠

▲中職啦啦隊人氣排行公開，樂天女孩林襄、李多慧紅不讓。（圖／林柏年攝）
▲中職啦啦隊人氣排行公開，樂天女孩林襄、李多慧紅不讓。（圖／林柏年攝）

記者黃韻文/綜合報導

中華職棒剛開季，除了場上球員的精彩表現，中職啦啦隊也成為一大亮點。各大啦啦隊在新球季都紛紛補強陣容，讓原先卡司變得更豪華，幫球隊應援增添不少話題，而場上最受關注的啦啦隊成員是誰，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月相關網路聲量，盤點討論度最高的8位啦啦隊正妹。

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林襄、李多慧雙后合體無敵
在中職啦啦隊話題討論中，從聲量上能發現林襄是最受關注的成員，尤其在宣布李多慧重磅加盟後，球迷就引頸期盼兩人同場的消息，人氣之爭成為熱焦，即使各界不斷比較兩人，粉絲也死忠喊話：「不管是誰，我還是支持小襄」、「永遠愛林襄」。

▲林襄曾被廠商嫌棄，2年前價碼曝光。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲在中職啦啦隊相關討論中，林襄的網路聲量最高。（圖／林襄臉書）
第2名是來自韓國的李多慧，她的加入讓網友直呼是「中職最大咖」，眾人不可思議討論：「太扯了啦，怎麼請得到這位」、「堪稱啦啦隊的天花板不為過」，認為樂天能找來李多慧加入，除了增加門面，舞蹈能力跟個人魅力更是沒話說，甚至吸引原先非球迷的網友入場觀賽。

▲韓國啦啦隊女神李多慧透露，目前暫時不住在台灣，打算韓國來回奔波。（圖／翻攝李多慧IG）
▲來自韓國的李多慧，被喻為啦啦隊的天花板。（圖／李多慧IG）
峮峮啦啦隊資歷邁入第8年
加入Passion Sisters第8年的峮峮排第三，依舊是不少人心中的啦啦隊女神，多數網友認為峮峮的優點就是耐看，加上近年接下綜藝節目主持棒，更獲各界稱讚口才及反應表現佳，各方面能力逐年成長，並希望她能持續留在啦啦隊舞台上替球隊加油。

▲峮峮人氣紅到日本，讓她知名度大漲，還獲得主持節目的機會。（圖／翻攝峮峮IG）
▲啦啦隊資歷邁入第8年的峮峮人氣不墜。（圖／翻攝峮峮IG）
此外，位居第5名的短今同樣是人氣成員，就有網友提及：「短今本人比照片好看」、「短今本人臉小頭小比例蠻好的」，建議進場看球更能感受到她的美貌與魅力。

▲短今恭喜大谷翔平奪MVP，被虧移情別戀。（圖／翻攝自短今IG）
▲短今被稱讚本人比照片好看。（圖／翻攝自短今IG）
籃籃真實做不作討喜
今年擔任樂天女孩隊長的籃籃，討論度則排在第四名，獲得許多網友讚賞：「籃籃跳舞真的很有啦啦隊的活力，笑容也很甜，很棒」、「籃籃說話真的很圓融，臨場反應也很快，樂天有這樣的隊長真是福氣」，大讚籃籃不只漂亮、可愛，真實不做作的個性是受到歡迎的主因。

▲WBC經典賽A組預賽落幕，「經典女孩」籃籃4天來為中華加油跳到小腿抽筋，盡管中華隊不敵古巴無緣晉級8強，賽後他仍強忍淚水，模樣令人心疼。（圖／取自籃籃IG）
▲籃籃真實不做作個性相當討喜。（圖／取自籃籃IG）
YURI、孟潔擄獲球迷心
另外兩位備受討論的樂天女孩YURI、孟潔，網友也給予正面評價：「YURI啦啦隊顏值天花板」、「YURI不只是高挑，而且頭身比很棒少有人能及」，「孟潔真是空靈少女」、「孟潔傻傻的樣子看起來更可愛」，各自擄獲不少球迷的心。

▲▼孟潔臉書有73萬人追蹤。（圖／孟潔IG）
▲孟潔被稱為空靈系女神。（圖／孟潔IG）
▲2023WBC經典賽，啦啦隊yuri手舞足蹈為場上比賽球員加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲Yuri手舞足蹈為場上比賽球員加油。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
近期Fubon Angels的慈妹，與富邦悍將的「慈妹鐵粉」內野手劉俊豪，在賽後MVP環節一起合影跳舞，引發社群熱議，網友笑稱：「請球團每場有劉俊豪先發的比賽，都給慈妹排班吧」，並表示「慈妹聲音也好可愛」、「慈妹小小隻看起來非常可愛」。

▲▼PTT鄉民認為，慈妹有成為新啦啦隊女神的潛力。（圖／翻攝自慈妹臉書）
▲PTT鄉民認為，慈妹有成為新啦啦隊女神的潛力。（圖／翻攝自慈妹臉書）
▲中職啦啦隊成員討論度排行。（圖／Social Lab）
▲中職啦啦隊成員討論度排行。（圖／Social Lab）

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