中職啦啦隊8大熱門排行！李多慧只排第二　「流量密碼」林襄奪冠

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在中職啦啦隊話題討論中，從聲量上能發現林襄是最受關注的成員，尤其在宣布李多慧重磅加盟後，球迷就引頸期盼兩人同場的消息，人氣之爭成為熱焦，即使各界不斷比較兩人，粉絲也死忠喊話：「不管是誰，我還是支持小襄」、「永遠愛林襄」。
第2名是來自韓國的李多慧，她的加入讓網友直呼是「中職最大咖」，眾人不可思議討論：「太扯了啦，怎麼請得到這位」、「堪稱啦啦隊的天花板不為過」，認為樂天能找來李多慧加入，除了增加門面，舞蹈能力跟個人魅力更是沒話說，甚至吸引原先非球迷的網友入場觀賽。
峮峮啦啦隊資歷邁入第8年
加入Passion Sisters第8年的峮峮排第三，依舊是不少人心中的啦啦隊女神，多數網友認為峮峮的優點就是耐看，加上近年接下綜藝節目主持棒，更獲各界稱讚口才及反應表現佳，各方面能力逐年成長，並希望她能持續留在啦啦隊舞台上替球隊加油。
此外，位居第5名的短今同樣是人氣成員，就有網友提及：「短今本人比照片好看」、「短今本人臉小頭小比例蠻好的」，建議進場看球更能感受到她的美貌與魅力。
籃籃真實做不作討喜
今年擔任樂天女孩隊長的籃籃，討論度則排在第四名，獲得許多網友讚賞：「籃籃跳舞真的很有啦啦隊的活力，笑容也很甜，很棒」、「籃籃說話真的很圓融，臨場反應也很快，樂天有這樣的隊長真是福氣」，大讚籃籃不只漂亮、可愛，真實不做作的個性是受到歡迎的主因。
YURI、孟潔擄獲球迷心
另外兩位備受討論的樂天女孩YURI、孟潔，網友也給予正面評價：「YURI啦啦隊顏值天花板」、「YURI不只是高挑，而且頭身比很棒少有人能及」，「孟潔真是空靈少女」、「孟潔傻傻的樣子看起來更可愛」，各自擄獲不少球迷的心。
近期Fubon Angels的慈妹，與富邦悍將的「慈妹鐵粉」內野手劉俊豪，在賽後MVP環節一起合影跳舞，引發社群熱議，網友笑稱：「請球團每場有劉俊豪先發的比賽，都給慈妹排班吧」，並表示「慈妹聲音也好可愛」、「慈妹小小隻看起來非常可愛」。