Joeman試駕特斯拉Model X Plaid　驚爆「1個意外缺點」：回不去了

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但因性能太強，Model X Plaid與Model S Plaid日前一同遭國泰產險、新光產險先後宣布拒保。國泰產險曾解釋，Tesla Model S Plaid及Model X Plaid，馬力均超過1000匹，屬「超跑」等級，超跑目前有專門的超跑險。
Joeman上週六（13）在YouTube頻道上架特斯拉Model X Plaid開箱試駕片，試駕車款經選配後總價來到422萬5900元。Joeman對新式Yoke方向盤驚豔不已，大讚其優點是視野開闊和帥度破表，不過「學習曲線比較高」，要習慣三九點交叉點迴轉方式去迴轉。
車艙內的螢幕也從直式改橫式，而且新螢幕可調整方向，切換偏向駕駛或副駕駛方向都可以。Joeman笑說，滿足直男對未來駕駛艙的幻想，「光看它在那邊變形，我可以玩10分鐘」。
而且車機處理器性能直逼PS5，配合去年底特斯拉宣布提供Steam遊戲服務，可以直接在車上玩自己Steam庫裡遊戲。Joeman實際試玩解析度2200x1300的《電馭叛客2077》，發現平均幀數可以來到50張，「可以玩很多款3A大作」。
至於駕駛體驗部分，Joeman認為Model X Plaid隔音非常好，比Model Y安靜許多，懸吊也偏向舒適。在續航上，實測是462.5公里，比官方宣稱的564公里約打了八折，「還可以接受」。
不過，Joeman透露一意外缺點，就是「加速度太快」，尤其是在直線競速模式時，電門一踩下去，「超大G值！一開始有點窒息」，嘆說回頭開各種油車都會覺得「怎麼這麼慢」，一試過就回不去了。