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Joeman試駕特斯拉Model X Plaid　驚爆「1個意外缺點」：回不去了

▲Joeman試駕特斯拉Model X Plaid，驚爆一個缺點就是「加速度太快」，開過恐怕會嫌各種油車太慢回不去了。（圖／截自Joeman YouTube頻道）
▲Joeman試駕特斯拉Model X Plaid，驚爆一個缺點就是「加速度太快」，開過恐怕會嫌各種油車太慢回不去了。（圖／截自Joeman YouTube頻道）

記者徐銘穗/綜合報導

號稱「地表最速量產休旅車」的特斯拉（Tesla）Model X Plaid今年3月30日正式在台開賣，YouTuber Joeman日前開箱試駕Model X Plaid，對其車內Yoke方向盤、可轉動車機螢幕感到驚豔不已，笑說「光看它在那邊變形，我可以玩10分鐘」，不過，他也曝Model X Plaid的一意外缺點，就是「加速度太多」，0到100km/h只要2.6秒，嘆「開過就回不去」，回頭開各種油車會嫌慢。

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擁有獨特鷹翼門設計的休旅車款 Model X Plaid搭載三電機，提供三排、六人座配置，最高續航里程564公里，標準售價自 379萬9900元起，最大馬力1020匹，0到100km/h只要2.6秒

▲特斯拉休旅車款 Model X有5人、7人座選擇，Model X Plaid僅有6人座配置。（圖／特斯拉提供）
▲特斯拉休旅車款 Model X Plaid僅有6人座配置，0到100km/h只要2.6秒。（圖／特斯拉提供）
但因性能太強，Model X Plaid與Model S Plaid日前一同遭國泰產險、新光產險先後宣布拒保。國泰產險曾解釋，Tesla Model S Plaid及Model X Plaid，馬力均超過1000匹，屬「超跑」等級，超跑目前有專門的超跑險。

Joeman上週六（13）在YouTube頻道上架特斯拉Model X Plaid開箱試駕片，試駕車款經選配後總價來到422萬5900元。Joeman對新式Yoke方向盤驚豔不已，大讚其優點是視野開闊和帥度破表，不過「學習曲線比較高」，要習慣三九點交叉點迴轉方式去迴轉。

▲Model X Plaid車內螢幕從直式改橫式，而且新螢幕可調整方向。（圖／截自Joeman YouTube頻道）
▲Model X Plaid車內螢幕從直式改橫式，而且新螢幕可調整方向。（圖／截自Joeman YouTube頻道）
車艙內的螢幕也從直式改橫式，而且新螢幕可調整方向，切換偏向駕駛或副駕駛方向都可以。Joeman笑說，滿足直男對未來駕駛艙的幻想，「光看它在那邊變形，我可以玩10分鐘」。

而且車機處理器性能直逼PS5，配合去年底特斯拉宣布提供Steam遊戲服務，可以直接在車上玩自己Steam庫裡遊戲。Joeman實際試玩解析度2200x1300的《電馭叛客2077》，發現平均幀數可以來到50張，「可以玩很多款3A大作」。

▲Joeman實際試玩解析度2200x1300的《電馭叛客2077》，發現平均幀數可以來到50張，畫面流暢。（圖／截自Joeman YouTube頻道）
▲Joeman實際試玩解析度2200x1300的《電馭叛客2077》，畫面流暢度表現不俗。（圖／截自Joeman YouTube頻道）
至於駕駛體驗部分，Joeman認為Model X Plaid隔音非常好，比Model Y安靜許多，懸吊也偏向舒適。在續航上，實測是462.5公里，比官方宣稱的564公里約打了八折，「還可以接受」。

不過，Joeman透露一意外缺點，就是「加速度太快」，尤其是在直線競速模式時，電門一踩下去，「超大G值！一開始有點窒息」，嘆說回頭開各種油車都會覺得「怎麼這麼慢」，一試過就回不去了。


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