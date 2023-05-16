楊繡惠怒轟「姓白的嫖妓」爆猛料！白雲中槍後首回應：不對號入座
58歲資深藝人楊繡惠昨（15）日凌晨無預警在臉書開砲：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，並點名姓白的人玩援交，示意「要弄死他」，被網友聯想到白雲，偏激言論嚇壞許多網友，不過她隨後則刪除貼文，並開直播否認在說白雲。對此，白雲昨日晚間也做出回應：「我白雲本姓李，並非我也，我就不對號入座囉！」更不忘開玩笑：「不過單身的我如果遇到失婚單身女性需要我，看情況啊， 在我能力範圍許可下，是義不容辭的！」
記者郭佩蓉/綜合報導
楊繡惠昨日表示她不是在講白雲：「白雲姓李不姓白，大家不要曲解，我說的『白白』是一個圈外的白目的人！」白雲也發文回應：「不浪費社會資源，不過還是得發個聲，滿足大家好奇心的啦！今天蠻多記者朋友留言給我，但我是懶的看手機，還有什事，明瞭此非我也。」
白雲接著表示自己本姓「李」，現職是搞笑藝人及生命禮儀公司總監：「阿姐是我尊敬的嗣大欸。她是心直口快！但也說了，並非我也，我就不對號入座囉！事情也過了，沒事！」最後，白雲也不忘開玩笑：「不過單身的我如果遇到失婚單身女性需要我，看情況啊， 在我能力範圍許可下，是義不容辭的～ 瞎哈啦啊！」