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美國醫師來台灣看肩膀問題！一聽醫院「自費金額」嚇到：不可能吧

▲莫彩曦的爸爸在美國是醫師，而近期來台灣旅遊時，自費看診肩膀，卻對收費感到訝異。（圖／莫彩曦Hailey）
▲莫彩曦的爸爸在美國是醫師，而近期來台灣旅遊時，自費看診肩膀，卻對收費感到訝異。（圖／莫彩曦Hailey）

記者潘毅/綜合報導

台灣健保制度名聲十分響亮，時常被國外媒體當作範本，探討醫療相關制度的問題。而日前美籍百萬YouTuber莫彩曦的爸媽也來台灣旅遊，在美國是醫師的莫爸，也在台灣醫院看診肩膀問題，沒想到過程的效率以及收費，都令他嚇得直呼：不可能吧。

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YouTuber莫彩曦和老公Adam時常拍攝台灣相關題材的影片，而一個月前莫彩曦的父母也從美國搭機來台灣，進行睽違4年的長期旅遊。本月6日時，莫彩曦發出影片分享，因為爸爸長期肩膀有問題，曾開過7次刀，多半是因為脫臼，近期在台灣又發作抬不起來，因此決定帶著莫爸體驗台灣的醫療。

莫彩曦的爸爸在美國是足科醫師，沒想到一進醫院的情況就讓他驚呼連連，因為可以打電話預約，直接現場抽號碼牌等待看診。莫爸也解釋「在美國，現在要看肩部專科醫生，也許要等候兩、三個月」，媽媽也補充「在美國臨時去醫院，只能去急診室，不能當天看醫生」。

▲聽到整個療程自費僅收取2500元台幣，讓莫爸、莫媽不可置信。（圖／莫彩曦Hailey）
▲聽到整個療程自費僅收取2500元台幣，讓莫爸、莫媽不可置信。（圖／莫彩曦Hailey）
隨後醫院也很快的請莫爸進診療間，醫師也展開問診，並安排做X光。而一行人才在大廳等一下時間，又要回診間看X片，而「這種效率，也讓美國人不習慣」，莫媽忍不住喊「好誇張」、Adam也表示「我才剛到大廳，都還沒坐下」。而整個看診流程花費了25分鐘左右，再度讓莫爸、莫媽驚呼「才過了20-25分鐘吧？在美國，20-25分鐘才是掛號而已。」

最後到了公佈收費的環節，Adam表示「這次有掛號、見醫生、X光、又見第二位醫生，做超音波，打針等，你猜自費總共要大約多少錢？」莫爸開始試算，「我猜400美元（約台幣12328元），而這些服務在美國的普通價格，剛才拍X光在美國會超過100美元（約台幣3082元），見到專科（醫生），在他辦公室讓他看你要300到500美元（約台幣9240至15399元），做超音波又要100到200美元（約台幣3082至6164元）」。最後還打了一針，莫爸最後預估，應該會花500到600美元（約台幣15402元至18492元）

最後Adam也公布答案，這次所有療程自費價格是82美元（約台幣2527元），聽到正確數字後，讓同樣身為醫師的莫爸不敢相信「這不可能，太了不起了！這是很豪華的醫院耶，希望美國人不會看到這支影片(因為羨慕)」，莫爸甚至還認為，若美國人搭飛機來台灣看醫生再回去，都可能比醫療費便宜。


而做了這些檢查，最後自費價格是82美元（約台幣2526元），讓莫爸不敢置信，「太了不起了！這是很豪華的醫院啊！希望美國人不會看到這支影片（因為羨慕）」、「我無法相信這樣才82美元」、「很明顯能看得出來，台灣為什麼被選為外籍人士最好住的國家之一的原因」，莫爸甚至覺得，飛到台灣自費到醫院做治療再飛回去，(一些狀況下)都可能比在美國就醫便宜。

影片內容曝光後，也引發許多台灣網友陷入省思「身為台灣人，珍惜台灣能創建這套醫療系統與資源」、「一個美國專科的醫生說出臺灣醫療的好，那一瞬間眼眶是泛淚的，太感動了」、「台灣醫療奇蹟是無數醫護團隊犧牲換來的」；也有醫護人員表達感謝「身為醫療人員很感謝莫爸對台灣醫療的肯定，也希望台灣人可以珍惜這些資源，對醫療專業人員給予支持以及尊重」、「台灣的醫療團隊及水準真的不輸給全球最頂尖的團隊，由美國的專科醫生來台旅遊兼醫療親自證明台灣的醫療水準，對台灣人來說真的與有榮焉。  但這也更需要大家去保護及珍借這得來不易的醫療水準」。


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