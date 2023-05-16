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名家論壇》徐佳馨／內政部「租屋補助」壞球打到誰的臉？

▲內政部沸沸揚揚推動的租屋補貼，在租屋補貼放發七個月後，竟發現有180件房東沒有繳納房屋稅，導致申請人不符合資格被要求「退還補助金」的情事。（示意圖／取自photo AC）
▲內政部沸沸揚揚推動的租屋補貼，在租屋補貼放發七個月後，竟發現有180件房東沒有繳納房屋稅，導致申請人不符合資格被要求「退還補助金」的情事。（示意圖／取自photo AC）

文／徐佳馨

日前，內政部日召開「中產以下房貸族支持金專案準備上路」記者會，配合立法院今年2月通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，擬定「對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法」，預計在6月1日開放線上申請，同時也提供90線免費諮詢專線；申請通過者，第一筆三萬元支持金將會直接存入借款人約定帳戶，省去舟車勞頓。

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不過，政策一出並未獲得廣大迴響，除金額不多，且只有一次之外，另一個原因是條件限制並不接地氣，除自用住宅和年收入所得低於120萬等一般條件外，還必須符合臺北市住宅為新台幣850萬元以內，位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內的原始核貸金額，同時也必須是今年2月28日前的房貸戶。

相較於經濟更為弱勢的租屋族，單次性的給予購屋族補助，對於政策的正當性與花了這筆錢能產生多少效益，打了一個問號。

無獨有偶的是，內政部沸沸揚揚推動的租屋補貼，在租屋補貼放發七個月後，赫然察覺在27.8萬核准案件中，竟有180件房東沒有繳納房屋稅，申請人不符合資格，必須要「退還補助金」的情事，同時因為必須搭配勾稽，無法保證後續不會再出現其他個案。

相較於當時推動300億租屋補貼時強調「18歲以上」，「隨到隨辦、隨辦隨領」；「沒有申請期限」；「舊戶直接延續補貼、不用重新申請」；「不需要提供房東的身分證字號」；「沒有房屋範圍資料用切結的方式處理」的種種放寬，自然而然會燒出資格不符的火-沒有稅籍的房屋，不符合住宅使用的房屋(如一般事務所)等等拿來出租，也等於告訴主管機關，房東不僅沒繳稅，還違規使用，屆時要不要罰，要不要拆，又拆又罰之後，讓不報稅房東潛得更深，更難掌握，這一進一退在目前亟欲租屋市場正常化的政策目標下，陷入兩難。

這一路看下來，無論是補助或是獎勵，住宅市場正常化的政策方向沒有錯，台灣租屋與購屋市場成為今天為人詬病的樣貌，並非一朝一夕，政策想要立竿見影，見招拆招，自然就要背負錯誤政策產生反效果的風險，如果是大破大立，要是政策翻車倒也罷了；凡事透過便宜行事，施以小惠，讓特定族群開心，花得納稅人內心淌血，想來並非政策初衷，也非全民所望。

事後看來，這些政策用棒球來打比方，這幾球並沒有投到好球帶，還有點砸在打者臉上的味道，至於接下來這盤要怎麼收拾？

可以預見的是，一次性政策房貸補助花那麼多錢行銷與宣導，等到在申請期限過後，金額說多不多、說少不少，受惠者要形成口碑傳銷似乎也沒那麼簡單的政策，有就船過水無痕；而當初不管房東怎麼想，鼓勵房客卯起來申請的租屋補貼，最壞的狀況是房客因為提供的房屋不符合補助要件，被迫吐回補助款；房東因為被發現房屋沒繳稅、沒稅籍、不符合規定使用等，查出來後連補帶罰，讓租賃雙方之間關係更形緊張，甚至造成日後民眾對於政府施策的不信任，衍生出更難抓的規避方式，政府錯失最佳改革時機，那可就真的得不償失，後悔也來不及了。

人到一個年紀多少也算看了些事，最後會發現，事後流的淚，都是當時腦子進的水，愛情是如此，許多事也是如此。
 


●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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