名家論壇》徐佳馨／內政部「租屋補助」壞球打到誰的臉？

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相較於經濟更為弱勢的租屋族，單次性的給予購屋族補助，對於政策的正當性與花了這筆錢能產生多少效益，打了一個問號。
無獨有偶的是，內政部沸沸揚揚推動的租屋補貼，在租屋補貼放發七個月後，赫然察覺在27.8萬核准案件中，竟有180件房東沒有繳納房屋稅，申請人不符合資格，必須要「退還補助金」的情事，同時因為必須搭配勾稽，無法保證後續不會再出現其他個案。
相較於當時推動300億租屋補貼時強調「18歲以上」，「隨到隨辦、隨辦隨領」；「沒有申請期限」；「舊戶直接延續補貼、不用重新申請」；「不需要提供房東的身分證字號」；「沒有房屋範圍資料用切結的方式處理」的種種放寬，自然而然會燒出資格不符的火-沒有稅籍的房屋，不符合住宅使用的房屋(如一般事務所)等等拿來出租，也等於告訴主管機關，房東不僅沒繳稅，還違規使用，屆時要不要罰，要不要拆，又拆又罰之後，讓不報稅房東潛得更深，更難掌握，這一進一退在目前亟欲租屋市場正常化的政策目標下，陷入兩難。
這一路看下來，無論是補助或是獎勵，住宅市場正常化的政策方向沒有錯，台灣租屋與購屋市場成為今天為人詬病的樣貌，並非一朝一夕，政策想要立竿見影，見招拆招，自然就要背負錯誤政策產生反效果的風險，如果是大破大立，要是政策翻車倒也罷了；凡事透過便宜行事，施以小惠，讓特定族群開心，花得納稅人內心淌血，想來並非政策初衷，也非全民所望。
事後看來，這些政策用棒球來打比方，這幾球並沒有投到好球帶，還有點砸在打者臉上的味道，至於接下來這盤要怎麼收拾？
可以預見的是，一次性政策房貸補助花那麼多錢行銷與宣導，等到在申請期限過後，金額說多不多、說少不少，受惠者要形成口碑傳銷似乎也沒那麼簡單的政策，有就船過水無痕；而當初不管房東怎麼想，鼓勵房客卯起來申請的租屋補貼，最壞的狀況是房客因為提供的房屋不符合補助要件，被迫吐回補助款；房東因為被發現房屋沒繳稅、沒稅籍、不符合規定使用等，查出來後連補帶罰，讓租賃雙方之間關係更形緊張，甚至造成日後民眾對於政府施策的不信任，衍生出更難抓的規避方式，政府錯失最佳改革時機，那可就真的得不償失，後悔也來不及了。
人到一個年紀多少也算看了些事，最後會發現，事後流的淚，都是當時腦子進的水，愛情是如此，許多事也是如此。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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