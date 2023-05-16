買便當送炸全雞？「4菜1雞130元」超值到哭　店家起底找到了

爽吃14天還免費升級！必勝客「8款大比薩199元」　加1元多1件副食

▲報稅季省荷包！必勝客平日外帶「8款大比薩199元」爽吃14天優惠還加碼免費升級薄脆餅皮！平日午餐My Hot Box還可「加1元多1件」副食。（圖／記者蕭涵云攝）
▲報稅季省荷包！必勝客平日外帶「8款大比薩199元」爽吃14天優惠還加碼免費升級薄脆餅皮！平日午餐My Hot Box還可「加1元多1件」副食。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

報稅季速食業者幫大家省荷包！必勝客平日外帶「8款大比薩199元」，爽吃14天優惠還加碼免費升級薄脆餅皮！平日午餐My Hot Box享用比薩、義大利麵、飯等個人餐，還可「加1元多1件」副食。另外，拿坡里「大披薩＋6塊炸雞腿」則是特價520元划算開吃。

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📌必勝客「8款大比薩199元」吃14天！加1元多1件副食
必勝客即日起至6/2，限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），8種口味大比薩，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷，外帶優惠價只要199元；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。

▲必勝客今（21）日宣布，決定自1月22日起，調漲部分產品價格，將一般的大披薩調漲15元、小披薩調漲10元。（圖／必勝客提供）
▲必勝客平日外帶「8款大比薩199元」爽吃14天。（圖／必勝客提供）
📌必勝客My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食
即日起至6/30，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。

個人比薩指定口味為夏威夷、和風章魚燒、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、或12款紙包義大利麵、飯及焗烤總匯千層麵，加價1元即享BBQ烤雞(1腿1翅)、和風鱈魚塊(3塊)、薯金幣(小份)，美味副食三選一。

▲必勝客My Hot Box​​​​​​​個人餐「加1元多1件」副食；另有「買小送小」優惠。（圖／必勝客提供）
▲必勝客My Hot Box​​​​​​​個人餐「加1元多1件」副食；另有「買小送小」優惠。（圖／必勝客提供）
📌必勝客外送「買小送小」爽吃到6月底
必勝客即日起～6/30，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元。（圖／三商餐飲提供）
📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元
適逢520諧音「我愛你」浪漫日子到來，「拿坡里披薩.炸雞專賣店」即日起～6/6，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。而且憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。

即日起至5/28，每週五、六、日於「拿坡里披薩.炸雞」專賣店，使用LINE Pay付款，單筆消費滿500元，享LINE POINTS 2%回饋，綁定中信LINE Pay卡再享3%回饋，等同最高可享5%回饋。

拿坡里「大披薩＋6塊炸雞腿」520元！繼光香香雞「半價加購」

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