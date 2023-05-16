爽吃14天還免費升級！必勝客「8款大比薩199元」　加1元多1件副食

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客即日起至6/2，限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），8種口味大比薩，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷，外帶優惠價只要199元；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。
📌必勝客My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食
即日起至6/30，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。
個人比薩指定口味為夏威夷、和風章魚燒、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、或12款紙包義大利麵、飯及焗烤總匯千層麵，加價1元即享BBQ烤雞(1腿1翅)、和風鱈魚塊(3塊)、薯金幣(小份)，美味副食三選一。
📌必勝客外送「買小送小」爽吃到6月底
必勝客即日起～6/30，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。
📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元
適逢520諧音「我愛你」浪漫日子到來，「拿坡里披薩.炸雞專賣店」即日起～6/6，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。而且憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。
即日起至5/28，每週五、六、日於「拿坡里披薩.炸雞」專賣店，使用LINE Pay付款，單筆消費滿500元，享LINE POINTS 2%回饋，綁定中信LINE Pay卡再享3%回饋，等同最高可享5%回饋。