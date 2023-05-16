文組進台積電當技術員！他領到「7萬月薪」振奮：人生最開心階段
擁有「護國神山」稱號的台積電（TSMC），是許多人夢寐以求想進的公司。近期就有位大學讀文組的鄉民，分享自己從文組工作逐步轉行，最後進入台積電的經歷，而當他領到「7萬月薪」後，更振奮表示「現在是人生最開心階段，文組有機會，可以去台積電當技術員，這是很棒的工作」。
記者潘毅/綜合報導
當事人在論壇PTT上分享自身的工作經歷，他2016年從商學院畢業，出社會第一份工作是紡織業，每天昭8晚5月薪3萬，待了兩年覺得薪資太低，因此開始轉行。而原PO隨後待過領23K底薪的科技業，但因為公司文化影響又選擇離開。
之後原PO又轉做塑膠產業技術員，月領40K，但後期碰上疫情「公司訂單暴增，所以出現不正常加班」，再加上健康因素，讓他選擇再度離職。此時正是2021年，而原PO也在當時幸運面試上台積電，該年5月才到職，第一年就實領到50萬薪水，第二年更上看70萬（以做二休二標準），「不包含加班費，已經比上一份薪水多快30%」。
最後原PO也坦言，「目前這個階段應該是我人生最開心的階段，有自由也有錢，身邊的文組同學最好的在台中港和台北港，年薪也是60-70萬，還包含加班費，而我月薪已經達7萬」。
轉職的心路歷程曝光後，也讓許多網友讚嘆「這篇確實比較符合多數一般人，不過比較佩服是可以每天上班10～12小時」、「推，當初如果我能早點知道不要死守沒錢的領域就好了」、「選擇比努力更重要」、「推GG，文組天堂」。