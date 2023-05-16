第四波新冠疫情將升溫至6月！本土檢出11例「大角星」　

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羅一鈞表示，綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測，預估本波疫情將會持續升溫至6月底。
疾管署指出，上週新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例。其中85例本土個案分別為46例XBB，其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔11例、34例BA.2.75、3例BA.5、2例BQ.1；另60例境外移入分別為48例XBB，其中XBB.1.5佔18例、XBB.1.16佔12例、10例BA.2.75、1例BA.2、1例BQ.1。
近四週監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75，其次為XBB及BQ.1，XBB佔比已有穩定增加趨勢，上週已超過BA.2.75，須持續密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約80.5%，以XBB.1.5為多，另XBB.1.9.1、XBB.1.16佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
疾管署亦出，全國新冠疫情近期呈上升趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。
此外，提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。
疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。